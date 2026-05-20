Неуплаченные штрафы и долги: что нужно знать, чтобы избежать принудительного взыскания

В соответствии со статьей 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления, а в случае его обжалования — не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения. Об этом напомнило Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

В случае неуплаты штрафа в установленный законом срок постановление может быть направлено для принудительного исполнения в органы государственной исполнительной службы.

Это может привести к:

открытию исполнительного производства;

внесению лица в Единый реестр должников;

аресту счетов и средств;

принудительному взысканию задолженности;

взысканию исполнительного сбора и расходов исполнительного производства.

В соответствии со статьей 27 Закона Украины «Об исполнительном производстве», в случае принудительного исполнения решения с должника взыскивается исполнительный сбор.

Если стало известно об открытии исполнительного производства:

▪️ проверьте информацию в приложении «Дія» или Автоматизированной системе исполнительного производства;

▪️ обратитесь к государственному исполнителю;

▪️ оплатите задолженность;

▪️ предоставьте государственному исполнителю документы, подтверждающие оплату.

Таким образом, своевременное исполнение решений и уплата штрафов помогают избежать дополнительных финансовых расходов и применения мер принудительного исполнения.

