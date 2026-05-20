Неуплаченные штрафы и долги: что нужно знать, чтобы избежать принудительного взыскания
В соответствии со статьей 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления, а в случае его обжалования — не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения. Об этом напомнило Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
В случае неуплаты штрафа в установленный законом срок постановление может быть направлено для принудительного исполнения в органы государственной исполнительной службы.
Это может привести к:
- открытию исполнительного производства;
- внесению лица в Единый реестр должников;
- аресту счетов и средств;
- принудительному взысканию задолженности;
- взысканию исполнительного сбора и расходов исполнительного производства.
В соответствии со статьей 27 Закона Украины «Об исполнительном производстве», в случае принудительного исполнения решения с должника взыскивается исполнительный сбор.
Если стало известно об открытии исполнительного производства:
▪️ проверьте информацию в приложении «Дія» или Автоматизированной системе исполнительного производства;
▪️ обратитесь к государственному исполнителю;
▪️ оплатите задолженность;
▪️ предоставьте государственному исполнителю документы, подтверждающие оплату.
Таким образом, своевременное исполнение решений и уплата штрафов помогают избежать дополнительных финансовых расходов и применения мер принудительного исполнения.
