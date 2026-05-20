В Украине готовят цифровую реформу ГНС и обновление электронных сервисов для бизнеса

18:42, 20 мая 2026
ГНС совместно с Всемирным банком обсудила концепцию цифровой трансформации налоговой службы до 2030 г., которая предусматривает модернизацию ИТ-инфраструктуры, развитие электронных сервисов и внедрение систем управления налоговыми рисками на основе анализа данных.
Вопросы цифровой трансформации Государственной налоговой службы Украины, обновления ИТ-инфраструктуры и дальнейшего сотрудничества обсудили во время встречи и. о. главы ГНС Леси Карнаух с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором в Европе и Центральной Азии Абебе Адунгой.

Стороны обсудили проект Концепции цифровой трансформации ГНС до 2030 года, который предусматривает модернизацию налоговой службы и развитие цифровых сервисов. В частности, речь шла об интеграции с государственными цифровыми платформами и системами ЕС, развитии аналитических инструментов, открытых данных, а также совершенствовании электронных сервисов для налогоплательщиков.

«Для ГНС чрезвычайно важно строить цифровую налоговую службу в партнерстве со Всемирным банком. Такое сотрудничество позволяет нам учитывать лучшие мировые практики и получать экспертную поддержку во внедрении сложных системных изменений. Сейчас мы завершаем работу над проектом Концепции цифровой трансформации до 2030 года. Это дорожная карта преобразования ГНС в современную технологичную, сервисно-ориентированную и data-driven налоговую администрацию», — отметила глава ГНС.

Во время встречи стороны обсудили архитектуру цифровой трансформации ГНС, которая предусматривает 6 измерений:

  • Digital by Design: цифровые технологии — не вспомогательный инструмент, а основа при проектировании процессов, сервисов и организационной модели.
  • Data-Driven: унификация подходов к обмену данными, развитие аналитических инструментов поддержки принятия решений.
  • Government as Platform: интеграция с государственными цифровыми платформами и реестрами, интеграция с системами ЕС.
  • Open by Default: развитие аналитических дашбордов, обеспечение доступа к открытым данным.
  • User-Driven: ориентированная на пользователя-налогоплательщика модернизация Электронного кабинета, развитие цифровых каналов взаимодействия.
  • Proactiveness: налоговая служба должна стать «невидимой» благодаря автоматизации и беспрепятственности процессов отчетности и предварительного заполнения, а также проактивным автоуведомлениям для плательщиков.

Отдельное внимание уделили внедрению автоматизированной системы управления налоговыми рисками, которая должна базироваться на анализе данных и рекомендациях Всемирного банка. Ожидается, что такая система будет способствовать повышению эффективности налогового контроля и снижению административной нагрузки на бизнес.

Также во время встречи стороны обсудили проведение в Украине Глобального опроса налогоплательщиков при поддержке Всемирного банка, результаты которого планируют использовать для совершенствования взаимодействия между налоговой службой и бизнесом.

бизнес налоговая ГНС

