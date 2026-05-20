ЕСПЧ констатировал нарушение по делу польской судьи, с которой сняли иммунитет и отстранили на 235 дней

ЕСПЧ пришел к выводу, что решение о снятии иммунитета и отстранении судьи принял орган, который не был «судом, установленным законом», а примененные меры имели «охлаждающий эффект» для судейского сообщества.

Фото: horizonsproject.us

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд по правам человека по делу MORAWIEC v. Poland подтвердил, что гарантии независимости судей и защита свободы их выражения являются неотъемлемыми составляющими принципа верховенства права. Суд отдельно подчеркнул: решения о снятии судейского иммунитета, отстранении судьи от осуществления правосудия или применении других дисциплинарных мер должны приниматься исключительно независимым и беспристрастным судом, «установленным законом» в понимании статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ также обратил внимание, что вмешательство государства в профессиональную деятельность судьи не может использоваться как инструмент давления из-за публичной критики судебной реформы или выражения позиции относительно независимости правосудия. По выводу Суда, примененные к польской судье меры имели «охлаждающий эффект» для всего судейского сообщества и создавали риск сдерживания судей от участия в общественной дискуссии относительно функционирования судебной системы.

Обстоятельства дела MORAWIEC v. Poland №46238/20

Заявительница, Beata Morawiec, является гражданкой Польши, родившейся в 1964 году и проживающей в городе Libertów (Польша).

Morawiec является судьей Краковского окружного суда (и экс-председателем этого суда) и Президентом Ассоциации судей Themis. Под председательством заявительницы ассоциация принимала активное участие в публичной дискуссии относительно реорганизации судебной системы. Кроме того, в прошлом заявительница была членом Национального совета судей и заместителем директора Национальной школы судебной власти и прокуратуры.

В ноябре 2017 года тогдашний министр юстиции уволил заявительницу с должности председателя Краковского окружного суда, заявив в пресс-релизе, опубликованном на вебсайте Министерства юстиции, что заявительница не обеспечила надлежащего надзора за административной деятельностью этого суда, и указав на низкую эффективность его работы.

Вскоре после этого заявительница подала гражданский иск против министра юстиции, требуя извинений за содержание этого пресс-релиза, который, по ее мнению, нанес ущерб ее репутации. В январе 2019 года Варшавский окружной суд удовлетворил иск заявительницы. После отклонения апелляционной жалобы в 2021 году министру было предписано опубликовать извинения перед заявительницей и выплатить определенную сумму в пользу благотворительной организации.

В сентябре 2020 года прокурор Департамента внутренних дел Государственной прокуратуры обратился в Дисциплинарную палату Верховного суда («DCSC») с ходатайством снять иммунитет с Morawiec с целью привлечения ее к уголовной ответственности за ряд совершенных преступлений. Прокурор утверждал, что заявительница получила мобильный телефон от обвиняемого по уголовному производству в обмен на вынесение решения в его пользу, а также что она получила государственные средства за написание отчета, который на самом деле никогда не писала.

12 октября 2020 года DCSC в составе одного судьи сняла с заявительницы иммунитет, отстранила ее от исполнения обязанностей судьи и уменьшила ее заработную плату на 50 %.

7 июня 2021 года Апелляционная палата DCSC в составе трех судей отменила решение первой инстанции и отказала в снятии иммунитета с заявительницы. Коллегия отклонила аргументы заявительницы о том, что DCSC не была «судом, установленным законом», но признала, что доказательства, приведенные прокурором, были недостаточными для обоснования уголовных обвинений против нее.

Вскоре после этого Morawiec возобновила исполнение своих судебных обязанностей, и ей была выплачена удержанная часть заработной платы. Срок ее отстранения от должности составил 235 дней.

Ссылаясь, в частности, на пункт 1 статьи 6 Конвенции, Morawiec жаловалась, что DCSC не соответствовала требованиям «независимого и беспристрастного суда, установленного законом», а также что решения DCSC нарушили ее право на уважение частной жизни по статье 8 Конвенции и право на свободу выражения взглядов по статье 10 Конвенции.

Оценка ЕСПЧ

Относительно предполагаемого нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции

ЕСПЧ отметил, что стороны не пришли к согласию относительно того, сохранила ли Morawiec статус потерпевшей с учетом того, что негативные последствия для Morawiec после вынесения Апелляционной палатой DCSC решения более не сохранялись.

Однако жалоба Morawiec касалась не материальной справедливости рассмотрения дела в DCSC, а предполагаемого несоблюдения этим органом требований относительно «суда, установленного законом».

С учетом этого, а также принимая во внимание, что условия признания нарушения Конвенции и его устранения являются кумулятивными, ЕСПЧ пришел к выводу, что при конкретных обстоятельствах дела Morawiec решение от 7 июня 2021 года не лишило ее статуса потерпевшей относительно ее жалобы по статье 6 Конвенции.

Как и в предыдущих делах, так и по этому делу Суд отметил, что DCSC, рассматривавшая дело Morawiec, не была «судом, установленным законом».

Поэтому ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении статьи 6 Конвенции.

Относительно предполагаемого нарушения статьи 8 Конвенции

ЕСПЧ отметил, что снятие иммунитета с Morawiec и ее последующее отстранение от исполнения обязанностей судьи очень существенно повлияли на ее частную жизнь, и эти меры составляли вмешательство в ее право на уважение частной жизни.

Суд подчеркнул, что соответствующее решение было принято органом, который нельзя считать «судом» в понимании Конвенции, несмотря на четкое требование Конституции о том, что такое решение должен принимать суд.

Следовательно, было нарушено положение статьи 8 Конвенции.

Относительно предполагаемого нарушения статьи 10 Конвенции

ЕСПЧ указал, что дело Morawiec следует рассматривать на фоне реорганизации судебной системы в Польше.

Как судья и Президент Ассоциации судей Themis, Morawiec публично высказывала свои взгляды относительно законодательных реформ, связанных с судебной системой, и влияния этих реформ на функционирование судов. По крайней мере с января 2018 года она была одной из самых откровенных критиков правительственных реформ, затрагивающих судебную систему, среди польских судей.

Суд отметил, что меры, приведшие к снятию с нее иммунитета и отстранению от должности, были инициированы прокурорами, непосредственно подчинявшимися Генеральному прокурору, который также был Министром юстиции, и что ассоциация, которую возглавляла Morawiec, в своих публичных заявлениях непосредственно критиковала это лицо, даже призывая его к отставке.

Суд пришел к выводу, что существовали очевидные доказательства наличия причинно-следственной связи между реализацией Morawiec своего права на свободу выражения взглядов и решением DCSC о снятии с нее иммунитета и отстранении от исполнения обязанностей судьи.

ЕСПЧ согласился с аргументом заявительницы, что эти действия были вызваны мнениями и критическими замечаниями, которые она публично высказывала, исполняя свои профессиональные обязанности. ЕСПЧ вновь подчеркнул, что упомянутое решение было принято органом, который нельзя считать «судом» в понимании Конвенции, а следовательно вмешательство в право Morawiec на свободу выражения взглядов нельзя было считать законным.

Принятые органами власти меры можно охарактеризовать как стратегию, направленную на запугивание (или даже подавление голоса) Morawiec в связи со взглядами, которые она высказывала в защиту верховенства права и независимости судебной власти. Суд пришел к выводу, что указанные меры имели «охлаждающий эффект», поскольку они, вероятно, сдерживали не только Morawiec, но и других судей от участия в публичной дискуссии относительно законодательных реформ, касающихся судебной власти, и, в целом, относительно вопросов независимости правосудия.

Было констатировано нарушение статьи 10 Конвенции.

Вывод

Нарушение статьи 6 Конвенции (право на справедливый суд). Нарушение статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). Нарушение статьи 10 Конвенции (свобода выражения взглядов). Решение по этому делу принято Палатой 5 февраля 2026 года и приобретет статус окончательного в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.