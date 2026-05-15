Владимир Зеленский официально поручил подготовить план обороны на случай прорыва со стороны Беларуси

19:05, 15 мая 2026
Президент заявил, что Россия может использовать территорию Беларуси для новых военных действий.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования на случай возможных агрессивных действий с территории Беларуси. Об этом Глава государства заявил, комментируя рост активности России в контактах с руководством Беларуси.

По словам Зеленского, украинская разведка располагает информацией о том, что обсуждается между Россией и белорусским руководством.

Президент отметил, что российская сторона пытается значительно глубже втянуть Беларусь в войну и рассматривает возможность начала дополнительных агрессивных операций именно с белорусской территории.

Как заявил Зеленский, речь идет либо об угрозе Черниговско-Киевскому направлению, либо о возможных действиях против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит защищать свою территорию и граждан.

«Я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы его рассмотрим и утвердим. Черниговско-киевское направление мы будем усиливать», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что партнеры Украины проинформированы о ситуации и знают, к чему Россия склоняет Беларусь.

