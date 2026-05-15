Владимир Зеленский официально поручил подготовить план обороны на случай прорыва со стороны Беларуси

Президент заявил, что Россия может использовать территорию Беларуси для новых военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования на случай возможных агрессивных действий с территории Беларуси. Об этом Глава государства заявил, комментируя рост активности России в контактах с руководством Беларуси.

По словам Зеленского, украинская разведка располагает информацией о том, что обсуждается между Россией и белорусским руководством.

Президент отметил, что российская сторона пытается значительно глубже втянуть Беларусь в войну и рассматривает возможность начала дополнительных агрессивных операций именно с белорусской территории.

Как заявил Зеленский, речь идет либо об угрозе Черниговско-Киевскому направлению, либо о возможных действиях против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит защищать свою территорию и граждан.

«Я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы его рассмотрим и утвердим. Черниговско-киевское направление мы будем усиливать», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что партнеры Украины проинформированы о ситуации и знают, к чему Россия склоняет Беларусь.

