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Только 10 лет стажа: смогут ли украинцы выйти на пенсию в 65 лет

19:14, 4 июня 2026
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Что будет, если у человека всего 10 лет страхового стажа, назначат ли ему пенсию, какую государственную помощь можно получить и сколько стоит докупить недостающие годы стажа — разъяснение.
Только 10 лет стажа: смогут ли украинцы выйти на пенсию в 65 лет
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Для назначения пенсии в Украине ключевое значение имеет продолжительность страхового стажа. Именно от количества лет, в течение которых человек официально работал и уплачивал взносы в систему общеобязательного государственного социального страхования, зависит право на пенсию и её размер. Однако не все граждане могут похвастаться значительным стажем. Рассмотрим, на что могут рассчитывать лица, имеющие всего 10 лет страхового стажа.

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Какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2026 году

Право на пенсию по возрасту будет возникать при следующих условиях:

  • в 60 лет — при наличии не менее 33 лет страхового стажа;
  • в 63 года — не менее 23 лет стажа;
  • в 65 лет — от 15 лет стажа.

Требования к стажу постепенно растут. Так, в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь уже 34 года стажа, а для назначения пенсии в 63 года — не менее 24 лет. Ещё через год, в 2028-м, минимальный стаж увеличится до 35 лет для 60-летних и до 25 лет для тех, кто будет выходить на пенсию в 63 года.

Лицо, достигшее 65-летнего возраста, но имеющее лишь 10 лет страхового стажа, не сможет оформить пенсию по возрасту. Законодательство устанавливает минимальное требование — 15 лет страхового стажа. Если этот показатель не достигнут, право на пенсионную выплату не возникает.

Граждане, которые не приобрели необходимый стаж для назначения пенсии, могут претендовать на государственную социальную помощь. В 2026 году её размер составляет 2595 гривен в месяц.

Для оформления такой выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства и подать соответствующие документы.

Можно ли увеличить стаж

Закон позволяет гражданам добровольно уплачивать взносы и таким образом пополнять свой страховой стаж. Если человек имеет лишь 10 лет стажа, ему необходимо дополнительно приобрести ещё 5 лет, чтобы получить право на пенсию по возрасту после достижения 65 лет.

При этом приобретение стажа за прошедшие периоды осуществляется по повышенному тарифу. За каждый месяц придётся уплачивать двойную сумму минимального страхового взноса.

В частности, если минимальный взнос в 2026 году составляет 1902,34 грн в месяц, то для зачисления стажа за предыдущие годы необходимо будет уплатить 3804,68 грн за каждый месяц.

Для заключения договора о добровольном участии в системе социального страхования необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства и подать:

  • заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального или пенсионного страхования;
  • копию трудовой книжки (если она имеется);
  • выписку из персонифицированного учёта по форме ОК-5;
  • копию документа, удостоверяющего личность.

После уплаты необходимых взносов соответствующий период будет засчитан в страховой стаж, что позволит выполнить минимальные требования для назначения пенсии.

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