Що буде, якщо людина має лише 10 років страхового стажу, чи призначать їй пенсію, яку державну допомогу можна отримати та скільки коштує докупити відсутні роки стажу — роз’яснення.

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Для призначення пенсії в Україні ключове значення має тривалість страхового стажу. Саме від кількості років, протягом яких людина офіційно працювала та сплачувала внески до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, залежить право на пенсію та її розмір. Однак не всі громадяни можуть похвалитися значним стажем. Розглянемо, на що можуть розраховувати особи, які мають лише 10 років страхового стажу.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію у 2026 році

Право на пенсію за віком виникатиме за таких умов:

у 60 років — за наявності щонайменше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — не менше 23 років стажу;

у 65 років — від 15 років стажу.

Вимоги до стажу поступово зростають. Так, у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати вже 34 роки стажу, а для призначення пенсії у 63 роки — не менше 24 років. Ще через рік, у 2028-му, мінімальний стаж збільшиться до 35 років для 60-річних та до 25 років для тих, хто виходитиме на пенсію у 63 роки.

Особа, яка досягла 65-річного віку, але має лише 10 років страхового стажу, не зможе оформити пенсію за віком. Законодавство встановлює мінімальну вимогу — 15 років страхового стажу. Якщо цей показник не досягнутий, право на пенсійну виплату не виникає.

Громадяни, які не набули необхідного стажу для призначення пенсії, можуть претендувати на державну соціальну допомогу. У 2026 році її розмір становить 2595 гривень на місяць.

Для оформлення такої виплати необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання та подати відповідні документи.

Чи можна збільшити стаж

Закон дозволяє громадянам добровільно сплачувати внески та таким чином поповнювати свій страховий стаж. Якщо людина має лише 10 років стажу, їй потрібно додатково набути ще 5 років, щоб отримати право на пенсію за віком після досягнення 65 років.

Водночас придбання стажу за минулі періоди здійснюється за підвищеним тарифом. За кожен місяць доведеться сплачувати подвійну суму мінімального страхового внеску.

Зокрема, якщо мінімальний внесок у 2026 році становить 1902,34 грн на місяць, то для зарахування стажу за попередні роки необхідно буде сплатити 3804,68 грн за кожен місяць.

Для укладення договору про добровільну участь у системі соціального страхування необхідно звернутися до податкового органу за місцем проживання та подати:

заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального або пенсійного страхування;

копію трудової книжки (якщо вона є);

витяг із персоніфікованого обліку за формою ОК-5;

копію документа, що посвідчує особу.

Після сплати необхідних внесків відповідний період буде зарахований до страхового стажу, що дозволить виконати мінімальні вимоги для призначення пенсії.

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