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Киргизстан уперше в історії став непостійним членом Ради Безпеки ООН

13:46, 4 червня 2026
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Від часу здобуття незалежності у 1991 році Киргизстан жодного разу не входив до складу головного органу безпеки ООН.
Киргизстан уперше в історії став непостійним членом Ради Безпеки ООН
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Киргизстан уперше від часу здобуття незалежності у 1991 році обрано непостійним членом Ради Безпеки ООН. Країна працюватиме у складі одного з ключових органів Організації Об’єднаних Націй протягом 2027–2028 років.

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Вибори відбулися 4 червня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Киргизстан отримав місце від Азійсько-Тихоокеанської групи, випередивши Філіппіни.

Таким чином країна вперше увійде до складу 15 членів Ради Безпеки ООН. Раніше серед держав Центральної Азії регіон у Радбезі представляв Казахстан, який був непостійним членом у 2017–2018 роках.

Обрання Киргизстану стало важливим дипломатичним досягненням для влади країни. Президент Киргизстану Садыр Жапаров раніше закликав міжнародну спільноту підтримати кандидатуру Бішкека та надати більше можливостей державам, які ніколи не були представлені в Раді Безпеки ООН. Особливу увагу він акцентував на потребі ширшого представництва країн без виходу до моря та гірських держав, які стикаються з безпековими, кліматичними й економічними викликами.

Напередодні голосування міністр закордонних справ Киргизстану Жеенбек Кулубаєв виступив за реформування Ради Безпеки ООН шляхом розширення представництва країн Азії, Африки та Латинської Америки серед постійних членів органу.

Наразі постійними членами Ради Безпеки ООН із правом вето залишаються США, Велика Британія, Франція, Росія та Китай.

Разом із Киргизстаном непостійними членами Ради Безпеки ООН на 2027–2028 роки також обрано Зімбабве, Тринідад і Тобаго, Португалію та Австрію. Вони розпочнуть роботу в Раді Безпеки з 1 січня 2027 року, замінивши Пакистан, Сомалі, Грецію, Данію та Панаму.

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ООН

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