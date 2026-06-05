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Іноземна компанія під контролем українця: за що можуть накласти штраф після повідомлення банку

10:51, 5 червня 2026
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Українцям нагадали про можливі штрафи у разі порушення правил щодо контрольованих іноземних компаній.
Іноземна компанія під контролем українця: за що можуть накласти штраф після повідомлення банку
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Українцям пояснили, які наслідки, якщо банк повідомив ДПС про іноземну компанію резидента України.

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Банки та інші фінансові установи не несуть відповідальності за неповідомлення про те, що фізична чи юридична особа — резидент України володіє часткою в іноземній компанії.

Водночас якщо банк або фінансова установа передали відповідну інформацію, а резидент України є контролюючою особою іноземної компанії, але не повідомив про набуття чи відчуження частки, не подав звітність щодо контрольованих іноземних компаній (КІК) або не сплатив податки за правилами КІК, до нього можуть бути застосовані штрафи та інші заходи відповідальності, передбачені Податковим кодексом.

Такі відомості надсилаються до контролюючого органу в електронній формі не пізніше ніж через п’ять робочих днів після виявлення відповідних фактів, зазначили податківці. 

Для уніфікації подання інформації та виконання вимог Податкового кодексу розроблено рекомендовану форму повідомлення з ідентифікатором J1610101.

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податкова Україна штраф Податковий кодекс України

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