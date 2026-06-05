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Иностранная компания под контролем украинца: за что могут наложить штраф после уведомления банка

10:51, 5 июня 2026
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Украинцам напомнили о возможных штрафах в случае нарушения правил контролируемых иностранных компаний.
Иностранная компания под контролем украинца: за что могут наложить штраф после уведомления банка
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Украинцам объяснили, какие последствия, если банк сообщил ГНС об иностранной компании резидента Украины.

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Банки и другие финансовые учреждения не несут ответственности за уведомление о том, что физическое или юридическое лицо — резидент Украины владеет долей в иностранной компании.

В то же время, если банк или финансовое учреждение передали соответствующую информацию, а резидент Украины является контролирующим лицом иностранной компании, но не сообщил о приобретении или отчуждении доли, не подал отчетность по контролируемым иностранным компаниям (КИК) или не уплатил налоги по правилам КИК, к нему могут быть применены штрафы и другие меры ответственности, предусмотренные Налоговым.

Такие сведения направляются в контролирующий орган в электронной форме не позднее чем через пять рабочих дней после выявления соответствующих фактов, отметили налоговики.

Для унификации представления информации и выполнения требований Налогового кодекса разработана рекомендованная форма сообщения с идентификатором J1610101.

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