Адвокат Солодко: Детективи НАБУ штучно криміналізували стандартну управлінську діяльність у справі «Чисте місто»

Захист у справі колишнього заступника голови КМДА заявив, що матеріали НСРД свідчать про виконання посадових обов'язків, а не злочинний умисел.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адвокат Євген Солодко, який представляє в суді інтереси колишнього заступника голови КМДА Петра Оленича, заявив про спотворення стороною обвинувачення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД). На думку захисту, слідство штучно перекваліфікувало звичайну робочу комунікацію в етапи злочинного плану.

Про це він заявив після аналізу клопотання про продовження строку дії обов’язків його підзахисному Петру Оленичу.

Солодко зазначає, що у своєму клопотанні слідство стверджує, що Петро Оленич нібито пообіцяв «не вживати заходів для припинення реалізації злочинного механізму». Насправді ж, доводить адвокат, транскрипти НСРД свідчать про протилежне: у записі йдеться про те, що співорганізаторка схеми Олена Богославська в емоційній розмові зі спільником Комарницьким заявляє наступне: «Ну, полный п***ц. Оленич решил нас сдать прокуратуре и всё».

На підтвердження принципової позиції Оленича стосовно виділення земельних ділянок та забудов, адвокат надає рішення суду за позовом Київської міської ради проти ТОВ «Маякоф», за яким компанія повинна була знести самовільно збудований об’єкт на проспекті Червоної Калини, 6-Б. Нагадаємо, йшлося про спробу незаконного заволодіння земельною ділянкою в обхід передбаченої законодавством процедури набуття прав на комунальну землю. Тоді за ініціативою Петра Оленича Київська міська рада подала позов до суду і завадила незаконному будівництву.

Щодо матеріалів НСРД, захист стверджує, що слідство навмисно ігнорує або применшує той факт, що Петро Оленич як посадовець ініціював правові дії проти махінацій.

«На жаль, детективи НАБУ використали селективне цитування та вилучили контекст, а також підмінили поняття, щоб штучно криміналізувати стандартну управлінську діяльність Петра Оленича та його звичайні політичні кулуарні розмови», - зазначив адвокат.

На думку адвоката, одним із ключових доказів обвинувачення є отримання Оленичем так званих «кримінальних списків» земельних ділянок. При цьому у клопотанні САП стверджується, що експосадовець нібито забезпечував незаконне проходження питань через комісії Київради.

Втім, за словами Солодка, записи свідчать про протилежне. Зокрема, у зафіксованій розмові депутатка Олена Марченко розкриває справжню природу цих «списків». Вона описує, як Петро Оленич сварив голову земельної комісії Терентьєва за невпорядковані документи без чіткої статистики. Оленич вимагав: «На листочку написати кількість з адресами... скільки видано тих, які ми просили не передавати? А скільки з тих, що ми просили, передано і які не передані? І просто СПИСОК на листочку».

«Як профільний заступник голови КМДА, Оленич вимагав від підлеглих та депутатів звичайної управлінської статистики – звіт про стан проходження проєктів рішень. Слідство ж вириває слово «список» із контексту адміністративної звітності та штучно надає йому кримінального забарвлення», - заявив Солодко.

Він переконує, що шляхом вибіркового цитування та виривання слів із контексту слідство значною мірою змінило тональність матеріалів:

«Звичайна комунікація, адміністративний контроль за документами та спроби зупинити незаконне будівництво були представлені як елементи «кримінального плану».

Адвокат також звертає увагу на незвично високу швидкість, з якою суддя ВАКС Віктор Маслов ознайомився з матеріалами клопотання сторони обвинувачення.

«5 томів, які додавалися до клопотання, а це близько 1200 сторінок, суддя вивчив приблизно за 15 хвилин. Неймовірна ефективність та швидкість. При цьому йдеться про документ, який містить численні посилання на оцінку доказів, юридичні кваліфікації та обґрунтування щодо запобіжного заходу», - зазначає Солодко.

На його думку, повний контекст аудіозаписів, якими оперує НАБУ, має численні підтвердження того, що Петро Оленич діяв у межах своїх повноважень, вимагав дотримання процедур та відмовлявся діяти без законних підстав. А те, що слідство називає «кримінальним планом», захист вважає звичайною роботою заступника голови КМДА, вирваною з контексту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.