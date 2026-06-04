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Австрія закликає діяти швидко в скасуванні автоматичний захист для українських чоловіків призовного віку в ЄС

18:56, 4 червня 2026
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Віденський МВС пропонує змінити правила перебування українців у ЄС уже з 2027 року.
Австрія закликає діяти швидко в скасуванні автоматичний захист для українських чоловіків призовного віку в ЄС
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Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу планують розглянути можливість обмеження автоматичного надання тимчасового захисту українським чоловікам. Австрія виступає за припинення такого статусу для чоловіків віком від 23 до 60 років. Про це повідомляє Welt.

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Австрія закликає «діяти швидко»

Міністр внутрішніх справ Австрії від консервативної партії ÖVP Герхард Карнер напередодні зустрічі в Люксембурзі заявив, що з березня 2027 року українські чоловіки більше не повинні автоматично отримувати статус тимчасового захисту.

За його словами, Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку як для оборони, так і для підтримки економіки. Він також зазначив, що такий підхід може бути вигідним і для самої Австрії, і для України.

У Міністерстві внутрішніх справ Австрії підкреслили, що зараз важливо «діяти швидко», аби своєчасно підготувати відповідні зміни та забезпечити правову визначеність для осіб, яких вони стосуватимуться.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Польща просуває ідею обмеження тимчасового захисту ЄС для українських чоловіків призовного віку. Проте в Єврокомісії заявили, що українці, які вже перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, не втратять свій статус.

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ЄС Україна біженець Австрія

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