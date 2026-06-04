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Австрия призывает оперативно отменить автоматическую защиту для украинских мужчин призывного возраста в ЕС

18:56, 4 июня 2026
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Министерство внутренних дел Австрии предлагает изменить правила пребывания украинцев в ЕС уже с 2027 года.
Австрия призывает оперативно отменить автоматическую защиту для украинских мужчин призывного возраста в ЕС
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Министры внутренних дел стран Европейского Союза планируют рассмотреть возможность ограничения автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам. Австрия выступает за прекращение такого статуса для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Об этом сообщает Welt.

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Австрия призывает «действовать быстро»

Министр внутренних дел Австрии от консервативной партии ÖVP Герхард Карнер накануне встречи в Люксембурге заявил, что с марта 2027 года украинские мужчины больше не должны автоматически получать статус временной защиты.

По его словам, Украине нужны граждане мужского пола призывного возраста как для обороны, так и для поддержки экономики. Он также отметил, что такой подход может быть выгоден и для самой Австрии, и для Украины.

В Министерстве внутренних дел Австрии подчеркнули, что сейчас важно «действовать быстро», чтобы своевременно подготовить соответствующие изменения и обеспечить правовую определенность для лиц, которых они коснутся.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Польша продвигает идею ограничения временной защиты ЕС для украинских мужчин призывного возраста. Однако в Еврокомиссии заявили, что украинцы, которые уже находятся под временной защитой в ЕС, не потеряют свой статус.

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ЕС Украина беженец Австрия

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