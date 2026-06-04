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Алкоголь в крови погибшего военнослужащего не лишает семью права на выплаты: Верховный Суд

13:51, 4 июня 2026
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Для отказа в выплате Минобороны должно доказать, что смерть военнослужащего стала следствием действий в состоянии алкогольного опьянения.
Алкоголь в крови погибшего военнослужащего не лишает семью права на выплаты: Верховный Суд
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Верховный Суд разъяснил порядок применения нормы, которая позволяет отказать членам семьи военнослужащего в назначении единовременной денежной помощи из-за алкогольного опьянения. Суд подчеркнул, что самого факта обнаружения алкоголя в организме умершего военнослужащего недостаточно для отказа в выплате. Министерство обороны должно доказать прямую причинно-следственную связь между состоянием опьянения и смертью военнослужащего.

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КАС ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства обороны Украины и согласился с выводами судов предыдущих инстанций, которые признали противоправным отказ в назначении единовременной денежной помощи супруге и двум несовершеннолетним детям умершего военнослужащего.

Обстоятельства дела №280/1655/25

Военнослужащий был мобилизован в Вооруженные Силы Украины в марте 2022 года и проходил службу в воинской части. В июле 2023 года он умер во время прохождения службы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая коронарная смерть на фоне хронической ишемической болезни сердца и гипертонической болезни. В то же время во время токсикологического исследования в крови умершего был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,4 промилле, что соответствует легкой степени алкогольного опьянения.

В дальнейшем военно-врачебная комиссия установила, что заболевание, которое привело к смерти военнослужащего, связано с прохождением военной службы.

После обращения супруги погибшего по поводу назначения единовременной денежной помощи комиссия Министерства обороны отказала в ее выплате. Основанием стала ссылка на статью 16-4 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», поскольку, по мнению ведомства, смерть военнослужащего была следствием действий в состоянии алкогольного опьянения.

Что решили суды

Запорожский окружной административный суд, с выводами которого согласился Третий апелляционный административный суд, пришел к выводу, что Министерство обороны не доказало наличие причинно-следственной связи между состоянием алкогольного опьянения военнослужащего и его смертью.

Суды указали, что сам факт пребывания лица в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти не является достаточным основанием для отказа в выплате. В связи с этим решение комиссии МОУ было отменено, а Министерство обороны обязано повторно рассмотреть заявление о назначении помощи с учетом выводов суда. При этом суды не обязывали ведомство назначить выплату, поскольку другие предусмотренные законом условия и основания для ее назначения не были предметом рассмотрения по делу.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с такими выводами и подчеркнул, что единовременная денежная помощь является гарантированной государством социальной выплатой членам семей погибших или умерших военнослужащих. Поэтому ограничения права на ее получение могут применяться только при наличии надлежащих и достаточных доказательств предусмотренных законом оснований для отказа.

Суд подчеркнул, что положения статьи 16-4 Закона № 2011-XII не связывают отказ в выплате с самим фактом алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Решающим является доказательство того, что смерть наступила именно как следствие такого состояния или поведения лица в этом состоянии.

По выводу Верховного Суда, для применения этого ограничения необходимо установить объективную причинно-следственную связь между состоянием опьянения, поведением военнослужащего и наступлением смерти. Сам по себе факт обнаружения алкоголя в организме без установления такой связи не может автоматически лишать членов семьи права на социальную гарантию.

Когда опьянение может стать основанием для отказа

В постановлении Верховный Суд фактически разграничил две ситуации, при которых статья 16-4 Закона № 2011-XII может быть применена.

Первая касается случаев, когда смерть наступила вследствие конкретных действий самого военнослужащего, совершенных в состоянии опьянения. В такой ситуации необходимо доказать не только факт опьянения, но и конкретные действия лица и причинную связь между ними и смертью.

Вторая охватывает случаи, когда алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение либо его непосредственные медицинские последствия стали причиной смерти. Речь идет, в частности, об остром отравлении, алкогольной коме или других патологических состояниях, которые непосредственно привели к летальному исходу. В таком случае эта связь также должна быть подтверждена надлежащими доказательствами.

Верховный Суд обратил внимание, что в этом деле причиной смерти была определена острая коронарная смерть на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы, а военно-врачебная комиссия подтвердила связь заболевания с прохождением военной службы.

В то же время ни заключение эксперта, ни другие материалы дела не содержали сведений о том, что алкоголь стал непосредственной медицинской причиной смерти или что военнослужащий совершил какие-либо действия в состоянии опьянения, которые привели к летальным последствиям.

Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что Министерство обороны не доказало наличие оснований для применения предусмотренного законом исключения из права на получение единовременной денежной помощи.

Вывод Верховного Суда

Суд отдельно подчеркнул, что в спорах о правомерности отказа в назначении единовременной денежной помощи именно Министерство обороны как субъект властных полномочий должно доказать правомерность своего решения. Если ведомство ссылается на статью 16-4 Закона № 2011-XII, оно должно подтвердить все обстоятельства, которые образуют соответствующее основание для отказа.

В итоге Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми было отменено решение комиссии Министерства обороны об отказе в назначении помощи и обязано ведомство повторно рассмотреть заявление супруги военнослужащего с учетом правовой оценки суда.

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