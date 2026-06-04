Официальная зарплата или «в конверте» — что на самом деле выгоднее для работника
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, почему официальное трудоустройство является более выгодным и безопасным по сравнению с зарплатой «в конверте».
Что означает официальное трудоустройство
Официальная занятость предполагает работу на основании трудового договора, с обязательной выплатой заработной платы, уплатой налогов и единого социального взноса.
Преимущества официальной работы
Среди ключевых преимуществ официального трудоустройства:
- гарантированная и своевременная выплата заработной платы;
- оплачиваемый ежегодный отпуск;
- оплата больничных;
- начисление страхового стажа для будущей пенсии;
- социальные гарантии и государственная защита;
- возможность получения кредита или ипотеки благодаря подтвержденному доходу;
- защита трудовых прав в случае трудовых споров с работодателем.
Риски зарплаты «в конверте»
Работники, получающие неофициальную зарплату, могут столкнуться со следующими проблемами:
- отсутствие оплачиваемого отпуска и больничных;
- потеря страхового стажа;
- отсутствие гарантий получения выплат в случае увольнения;
- невозможность доказать реальный размер заработной платы;
- ограничение права на отдельные виды социальной помощи.
Почему это влияет на будущее
В ведомстве отмечают, что неофициальные выплаты могут казаться выгодными сейчас, однако именно официальные взносы формируют пенсионные права и обеспечивают социальную защиту в случае болезни, потери работы или других жизненных обстоятельств.
На что обратить внимание при трудоустройстве
При оформлении работы стоит проверить:
- наличие трудового договора;
- приказ о приеме на работу;
- уведомление о приеме работника;
- официальный способ выплаты заработной платы.
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