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Официальная зарплата или «в конверте» — что на самом деле выгоднее для работника

19:32, 4 июня 2026
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Отсутствие стажа, больничных и гарантий выплат — лишь часть проблем, с которыми сталкиваются неоформленные работники.
Официальная зарплата или «в конверте» — что на самом деле выгоднее для работника
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Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, почему официальное трудоустройство является более выгодным и безопасным по сравнению с зарплатой «в конверте».

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Что означает официальное трудоустройство

Официальная занятость предполагает работу на основании трудового договора, с обязательной выплатой заработной платы, уплатой налогов и единого социального взноса.

Преимущества официальной работы

Среди ключевых преимуществ официального трудоустройства:

  • гарантированная и своевременная выплата заработной платы;
  • оплачиваемый ежегодный отпуск;
  • оплата больничных;
  • начисление страхового стажа для будущей пенсии;
  • социальные гарантии и государственная защита;
  • возможность получения кредита или ипотеки благодаря подтвержденному доходу;
  • защита трудовых прав в случае трудовых споров с работодателем.

Риски зарплаты «в конверте»

Работники, получающие неофициальную зарплату, могут столкнуться со следующими проблемами:

  • отсутствие оплачиваемого отпуска и больничных;
  • потеря страхового стажа;
  • отсутствие гарантий получения выплат в случае увольнения;
  • невозможность доказать реальный размер заработной платы;
  • ограничение права на отдельные виды социальной помощи.

Почему это влияет на будущее

В ведомстве отмечают, что неофициальные выплаты могут казаться выгодными сейчас, однако именно официальные взносы формируют пенсионные права и обеспечивают социальную защиту в случае болезни, потери работы или других жизненных обстоятельств.

На что обратить внимание при трудоустройстве

При оформлении работы стоит проверить:

  • наличие трудового договора;
  • приказ о приеме на работу;
  • уведомление о приеме работника;
  • официальный способ выплаты заработной платы.

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