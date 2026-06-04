Официальная зарплата или «в конверте» — что на самом деле выгоднее для работника

Отсутствие стажа, больничных и гарантий выплат — лишь часть проблем, с которыми сталкиваются неоформленные работники.

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Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, почему официальное трудоустройство является более выгодным и безопасным по сравнению с зарплатой «в конверте».

Что означает официальное трудоустройство

Официальная занятость предполагает работу на основании трудового договора, с обязательной выплатой заработной платы, уплатой налогов и единого социального взноса.

Преимущества официальной работы

Среди ключевых преимуществ официального трудоустройства:

гарантированная и своевременная выплата заработной платы;

оплачиваемый ежегодный отпуск;

оплата больничных;

начисление страхового стажа для будущей пенсии;

социальные гарантии и государственная защита;

возможность получения кредита или ипотеки благодаря подтвержденному доходу;

защита трудовых прав в случае трудовых споров с работодателем.

Риски зарплаты «в конверте»

Работники, получающие неофициальную зарплату, могут столкнуться со следующими проблемами:

отсутствие оплачиваемого отпуска и больничных;

потеря страхового стажа;

отсутствие гарантий получения выплат в случае увольнения;

невозможность доказать реальный размер заработной платы;

ограничение права на отдельные виды социальной помощи.

Почему это влияет на будущее

В ведомстве отмечают, что неофициальные выплаты могут казаться выгодными сейчас, однако именно официальные взносы формируют пенсионные права и обеспечивают социальную защиту в случае болезни, потери работы или других жизненных обстоятельств.

На что обратить внимание при трудоустройстве

При оформлении работы стоит проверить:

наличие трудового договора;

приказ о приеме на работу;

уведомление о приеме работника;

официальный способ выплаты заработной платы.

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