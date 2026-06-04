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Офіційна зарплата чи «в конверті» – що насправді вигідніше для працівника

19:32, 4 червня 2026
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Відсутність стажу, лікарняних і гарантій виплат — лише частина проблем, з якими стикаються неоформлені працівники.
Офіційна зарплата чи «в конверті» – що насправді вигідніше для працівника
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Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради пояснила, чому офіційне працевлаштування є більш вигідним і безпечним порівняно із зарплатою «в конверті».

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Що означає офіційне працевлаштування

Офіційна зайнятість передбачає роботу на підставі трудового договору, з обов’язковою виплатою заробітної плати, сплатою податків та єдиного соціального внеску.

Переваги офіційної роботи

Серед ключових переваг офіційного працевлаштування:

  • гарантована та своєчасна виплата заробітної плати;
  • оплачувана щорічна відпустка;
  • оплата лікарняних;
  • нарахування страхового стажу для майбутньої пенсії;
  • соціальні гарантії та державний захист;
  • можливість отримання кредиту або іпотеки завдяки підтвердженому доходу;
  • захист трудових прав у разі трудових спорів із роботодавцем.

Ризики зарплати «в конверті»

Працівники, які отримують неофіційну зарплату, можуть зіткнутися з такими проблемами:

  • відсутність оплачуваної відпустки та лікарняних;
  • втрата страхового стажу;
  • відсутність гарантій отримання виплат у разі звільнення;
  • неможливість довести реальний розмір заробітної плати;
  • обмеження права на окремі види соціальної допомоги.

Чому це впливає на майбутнє

У відомстві наголошують, що неофіційні виплати можуть здаватися вигідними зараз, однак саме офіційні внески формують пенсійні права та забезпечують соціальний захист у разі хвороби, втрати роботи чи інших життєвих обставин.

На що звернути увагу при працевлаштуванні

При оформленні роботи варто перевірити:

  • наявність трудового договору;
  • наказ про прийняття на роботу;
  • повідомлення про прийняття працівника;
  • офіційний спосіб виплати заробітної плати.

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