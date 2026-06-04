Офіційна зарплата чи «в конверті» – що насправді вигідніше для працівника
Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради пояснила, чому офіційне працевлаштування є більш вигідним і безпечним порівняно із зарплатою «в конверті».
Що означає офіційне працевлаштування
Офіційна зайнятість передбачає роботу на підставі трудового договору, з обов’язковою виплатою заробітної плати, сплатою податків та єдиного соціального внеску.
Переваги офіційної роботи
Серед ключових переваг офіційного працевлаштування:
- гарантована та своєчасна виплата заробітної плати;
- оплачувана щорічна відпустка;
- оплата лікарняних;
- нарахування страхового стажу для майбутньої пенсії;
- соціальні гарантії та державний захист;
- можливість отримання кредиту або іпотеки завдяки підтвердженому доходу;
- захист трудових прав у разі трудових спорів із роботодавцем.
Ризики зарплати «в конверті»
Працівники, які отримують неофіційну зарплату, можуть зіткнутися з такими проблемами:
- відсутність оплачуваної відпустки та лікарняних;
- втрата страхового стажу;
- відсутність гарантій отримання виплат у разі звільнення;
- неможливість довести реальний розмір заробітної плати;
- обмеження права на окремі види соціальної допомоги.
Чому це впливає на майбутнє
У відомстві наголошують, що неофіційні виплати можуть здаватися вигідними зараз, однак саме офіційні внески формують пенсійні права та забезпечують соціальний захист у разі хвороби, втрати роботи чи інших життєвих обставин.
На що звернути увагу при працевлаштуванні
При оформленні роботи варто перевірити:
- наявність трудового договору;
- наказ про прийняття на роботу;
- повідомлення про прийняття працівника;
- офіційний спосіб виплати заробітної плати.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.