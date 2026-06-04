Офіційна зарплата чи «в конверті» – що насправді вигідніше для працівника

Відсутність стажу, лікарняних і гарантій виплат — лише частина проблем, з якими стикаються неоформлені працівники.

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Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради пояснила, чому офіційне працевлаштування є більш вигідним і безпечним порівняно із зарплатою «в конверті».

Що означає офіційне працевлаштування

Офіційна зайнятість передбачає роботу на підставі трудового договору, з обов’язковою виплатою заробітної плати, сплатою податків та єдиного соціального внеску.

Переваги офіційної роботи

Серед ключових переваг офіційного працевлаштування:

гарантована та своєчасна виплата заробітної плати;

оплачувана щорічна відпустка;

оплата лікарняних;

нарахування страхового стажу для майбутньої пенсії;

соціальні гарантії та державний захист;

можливість отримання кредиту або іпотеки завдяки підтвердженому доходу;

захист трудових прав у разі трудових спорів із роботодавцем.

Ризики зарплати «в конверті»

Працівники, які отримують неофіційну зарплату, можуть зіткнутися з такими проблемами:

відсутність оплачуваної відпустки та лікарняних;

втрата страхового стажу;

відсутність гарантій отримання виплат у разі звільнення;

неможливість довести реальний розмір заробітної плати;

обмеження права на окремі види соціальної допомоги.

Чому це впливає на майбутнє

У відомстві наголошують, що неофіційні виплати можуть здаватися вигідними зараз, однак саме офіційні внески формують пенсійні права та забезпечують соціальний захист у разі хвороби, втрати роботи чи інших життєвих обставин.

На що звернути увагу при працевлаштуванні

При оформленні роботи варто перевірити:

наявність трудового договору;

наказ про прийняття на роботу;

повідомлення про прийняття працівника;

офіційний спосіб виплати заробітної плати.

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