Заочное рассмотрение и in absentia: в чем разница, какие гарантии имеет человек и как обжаловать решение

Заочное рассмотрение в гражданском процессе и специальное судебное разбирательство in absentia по уголовным делам имеют различные основания применения, процессуальные гарантии и порядок пересмотра.

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Заочное рассмотрение дела является предусмотренной Гражданским процессуальным кодексом Украины процессуальной процедурой, которая позволяет суду принять решение в отсутствие ответчика. Такой порядок применяется в случае, если ответчик был надлежащим образом уведомлён о дате, времени и месте судебного заседания, однако не явился в суд, не сообщил об уважительных причинах неявки, не подал отзыв на иск, а истец не возражает против заочного рассмотрения. Соответствующие основания определены статьёй 280 ГПК Украины.

В то же время заочное рассмотрение не означает автоматического удовлетворения исковых требований. Принимая заочное решение, суд обязан исследовать имеющиеся в деле доказательства, проверить их относимость, допустимость, достоверность и достаточность, установить фактические обстоятельства дела и дать правовую оценку заявленным требованиям.

Особенностью заочного решения является возможность его пересмотра судом, который его принял. В соответствии со статьёй 284 ГПК Украины, ответчик имеет право подать письменное заявление о пересмотре такого решения в течение 30 дней со дня его провозглашения. Если полный текст заочного решения не был вручён в день его провозглашения, пропущенный срок может быть восстановлен при условии подачи заявления в течение 20 дней со дня получения копии решения.

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения суд первой инстанции может оставить его без удовлетворения либо отменить заочное решение и назначить дело к рассмотрению по правилам общего или упрощённого искового производства. В случае отказа в удовлетворении такого заявления заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке, при этом срок на апелляционное обжалование исчисляется со дня вынесения соответствующего определения суда. На это обратил внимание Херсонский апелляционный суд.

Особенность заочного решения заключается в специальном порядке его пересмотра. Прежде всего такое решение может быть пересмотрено тем же судом, который его принял, по письменному заявлению ответчика. В соответствии со статьёй 284 ГПК Украины, заявление о пересмотре заочного решения может быть подано в течение тридцати дней со дня его провозглашения. Если полное заочное решение не было вручено участнику дела в день провозглашения, срок может быть восстановлен при условии подачи заявления в течение двадцати дней со дня вручения полного текста решения.

️ В соответствии с ч. 3 ст. 287 ГПК Украины, по результатам рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения суд первой инстанции может оставить заявление без удовлетворения либо отменить заочное решение и назначить дело к рассмотрению по правилам общего или упрощённого искового производства. В случае оставления такого заявления без удовлетворения заочное решение может быть обжаловано в общем порядке, а срок на апелляционное обжалование начинает исчисляться с даты вынесения соответствующего определения, что предусмотрено ч. 4 ст. 287 ГПК Украины.

Отдельно следует разграничивать заочное рассмотрение в гражданских делах и специальное судебное производство по уголовным делам, известное как in absentia. Это разные правовые процедуры. В уголовном процессе судебное разбирательство в отсутствие обвиняемого допускается только в специально определённых законом случаях, в частности по преступлениям, предусмотренным частью второй статьи 297-1 УПК Украины, если обвиняемый скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора либо объявлен в международный розыск. Такие положения закреплены в статье 323 УПК Украины.

️ Особое значение процедура in absentia приобрела в условиях вооружённой агрессии против Украины, когда часть обвиняемых находится на временно оккупированных территориях либо за пределами Украины и уклоняется от явки в суд. В то же время такая процедура не освобождает суд от обязанности обеспечить право лица на защиту. УПК Украины предусматривает обязательное участие защитника в производствах в отношении лиц, по которым осуществляется специальное досудебное расследование либо специальное судебное производство.

Таким образом, заочное рассмотрение в гражданских делах и специальное судебное производство по уголовным делам имеют общий внешний признак — рассмотрение дела в отсутствие одной из сторон либо обвиняемого. Однако по своей правовой природе, основаниям применения и процессуальным последствиям это разные институты. Задача апелляционного суда в таких делах заключается в проверке законности и обоснованности судебных решений, а также в обеспечении баланса между эффективностью правосудия и соблюдением фундаментальных процессуальных прав участников дела.

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