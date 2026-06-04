Судей обяжут раскрывать родственные связи: Комитет ВРУ одобрил новые правила

Комитет по вопросам правовой политики поддержал новые правила декларирования добропорядочности судей, но вопрос — проверку судей Верховного Суда — отсрочил.

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Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, которое состоялось 3 июня 2026 года, стало очередным важным этапом в формировании дальнейшего курса судебной реформы. Во время рассмотрения законодательных инициатив народные депутаты сосредоточили внимание на вопросах добропорядочности судей, прозрачности судебной власти и защиты информации в условиях военного положения.

В центре обсуждения оказались два законопроекта — № 13165-2 относительно усовершенствования процедуры декларирования добропорядочности судей и № 7033д, который предусматривает ограничение доступа к отдельным судебным решениям. Обе инициативы отражают сложность баланса между требованиями международных партнеров касательно открытости государственных институтов и необходимостью защиты чувствительной информации, связанной с национальной безопасностью и обороной Украины.

Во время заседания Комитет рекомендовал принять во втором чтении проект № 13165-2 «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно усовершенствования декларации добропорядочности судьи и родственных связей судьи».

Декларации добропорядочности

Напомним, проект предлагает введение единой декларации добропорядочности и родственных связей. Это имеет целью упростить процесс подачи данных, но в то же время расширяет перечень сведений, подлежащих верификации.

Судья должен подтверждать не только законность источников происхождения имущества, но и отсутствие незаконного влияния, непубличных контактов с участниками дел и добросовестное соблюдение присяги.

На основании информации, которая может свидетельствовать о недостоверности, в частности относительно неполноты сведений или утверждений в декларации добропорядочности и родственных связей судьи, неподачи или несвоевременной подачи декларации, проверка проводится Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

Законопроект дает очень широкое определение родственников. Это лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности (в частности в гражданском браке). Независимо от совместного проживания это муж или жена, а также близкие родственники обоих супругов.

Судья обязан указать данные таких родственников (место работы, должность), если они в течение последних 5 лет занимали значимые публичные, политические или правоохранительные должности. В новую редакцию включен широкий перечень: от членов ВСП, ВККС, судей и прокуроров до Президента, Руководителя Офиса Президента, народных депутатов, членов Кабмина, руководителей НАБУ, НАПК и членов профильных совещательных органов (Этическая рада, ОРД, Совещательная группа экспертов и т.д.).

Ответственность и последствия

Неподача, умышленная или из-за грубой небрежности несвоевременная подача, а также заведомо недостоверные данные влекут за собой дисциплинарную ответственность.

И даже после привлечения к ответственности обязанность подать исправленную декларацию с достоверными данными остается.

Если недостоверность или неподача подтверждается решением ВККСУ, материалы передаются в Высший совет правосудия для решения вопроса об открытии дисциплинарного дела.

Результаты проверки обязательно вносятся в судейское досье и учитываются во время конкурсов, отборов или оценивания профессиональной этики.

Если решение ВККСУ было обжаловано в суде и отменено, судья имеет право на возмещение причиненного ему вреда.

Проверка действующих судей Верховного Суда

Наиболее дискуссионным вопросом оказалась индивидуальная проверка действующих судей Верховного Суда и высших специализированных судов.

Одобренная редакция предусматривает, что Кабинет Министров в течение шести месяцев после вступления закона в силу должен провести консультации с Высшим советом правосудия и подать отдельный законопроект о порядке такой проверки с участием независимых экспертов.

Такая редакция, по мнению комитета, является приемлемой, поскольку снимает риск «дискриминационной» проверки по одному лишь признаку должности без четко определенных процедур.

Проблема нагрузки ВККС

Во время обсуждения прозвучало критическое предостережение относительно нагрузки на ВККС. Комиссия сейчас загружена огромным количеством конкурсных процедур в апелляционные суды, суды первой инстанции, ВАКС.

Введение проверки тысяч новых деклараций, в отношении около 5 000 действующих судей, без дополнительных ресурсов и изменения программного обеспечения может парализовать работу органа.

Расширение объема проверок может негативно повлиять на темпы отбора судей и проведение конкурсов. Впрочем, большинство членов Комитета поддержало позицию о необходимости выполнения международных обязательств Украины и дальнейшего усиления институтов судейской добропорядочности.

Заседание Комитета продемонстрировало, что украинская власть выбрала путь компромисса. Декларирование станет более жестким, но его внедрение будет постепенным. Верховный Суд получит временный иммунитет от проверок на ближайшие месяцы, пока КМУ не разработает новую модель проверки с участием международников. Однако главным вызовом станет не само принятие закона, а его выполнение силами ВККС, которая уже сегодня работает на пределе возможностей.

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