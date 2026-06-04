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В Украине появится новый ритуал для защитников, чьи тела не удалось вернуть

11:27, 4 июня 2026
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Новый закон позволяет отдавать таким лицам надлежащие воинские почести, в частности с вручением родственникам Государственного Флага Украины, возле кенотафов — символических мемориальных сооружений.
В Украине появится новый ритуал для защитников, чьи тела не удалось вернуть
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В Украине вводят порядок проведения военного прощального ритуала для погибших защитников, традиционное захоронение которых невозможно из-за отсутствия тела, останков или праха.

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 июня, подписал закон 4875-IX о внесении изменений в Закон Украины «О Статуте гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины» относительно военного прощального ритуала. Речь идет о законопроекте 15029.

Новый закон позволяет отдавать таким лицам надлежащие воинские почести, в частности с вручением родственникам Государственного Флага Украины, возле кенотафов — символических мемориальных сооружений.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада во время заседания 14 мая поддержала введение военного прощального ритуала. За законопроект проголосовали 273 народных депутата.

В парламенте пояснили, что документ разработан для семей военнослужащих, которые защищали суверенитет Украины и были объявлены судом умершими из-за отсутствия тела. Поскольку действующий статут предусматривает отдачу почестей только во время захоронения или перезахоронения, новый документ вводит отдельный военный прощальный ритуал.

Ранее, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании рекомендовал парламенту рассмотреть в сессионном зале законопроект №15029, который предусматривает обновление военного прощального ритуала.

Инициатива направлена на упорядочение и модернизацию церемониала с внедрением украинских военных традиций. Речь идет о надлежащем государственном чествовании погибших Защитников и Защитниц — в частности с привлечением почетного караула и использованием государственной символики.

Ранее Кабинет Министров одобрил соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Статуте гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины» относительно военного прощального ритуала».

Что меняет законопроект

Сейчас Статут предусматривает только воинский похоронный ритуал — он проводится во время захоронения или перезахоронения погибшего военнослужащего или полицейского. В то же время в период войны есть случаи, когда человек пропадает без вести, тело не найдено, но суд признает его умершим. В таких ситуациях провести захоронение невозможно, а значит — формально отсутствуют основания для воинских почестей.

Законопроект № 15029 предлагает устранить этот пробел, введя отдельную процедуру — военный прощальный ритуал. Он позволит торжественно почтить погибшего даже при отсутствии тела.

Как будет проходить ритуал

Документом предлагается дополнить Статут новой статьей 81-1, которая определяет порядок проведения военного прощального ритуала. Его будут проводить на месте установки кенотафа — символической могилы — для лиц, которых суд объявил умершими.

Решение о проведении ритуала будут принимать родственники или близкие погибшего. Если таковых нет — соответствующие полномочия будут иметь начальник гарнизона, руководитель ТЦК и СП или глава местной государственной администрации.

Для проведения церемонии будет формироваться специальное подразделение — почет, в состав которого будут входить:

  • руководитель почета;
  • военный оркестр или трубач и барабанщик;
  • прощальная команда;
  • салютная команда;
  • знаменная группа с Государственным Флагом Украины.

Во время ритуала предусмотрены развертывание государственного флага, исполнение сигнала «Честь», три залпа холостыми патронами и торжественное вручение флага родственникам погибшего по установленной формуле.

Авторы законопроекта подчеркивают, что новая процедура позволит на государственном уровне отдать надлежащие воинские почести лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, даже если их тела не найдены.

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Украина военнослужащие

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