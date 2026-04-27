В Украине могут ввести новый ритуал прощания с военнослужащими, которых суд признал умершими

18:38, 27 апреля 2026
Законопроект предусматривает введение военного прощального ритуала на месте кенотафа — даже при отсутствии тела погибшего.
В Украине могут ввести новый ритуал прощания с военнослужащими, которых суд признал умершими
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании рекомендовал парламенту рассмотреть в сессионном зале законопроект №15029, который предусматривает обновление военного прощального ритуала.  Об этом сообщил член комитета Вадим Ивченко.

Инициатива направлена на упорядочение и осовременивание церемониала с внедрением украинских милитарных традиций. Речь идет о надлежащем государственном чествовании погибших Защитников и Защитниц — в частности с привлечением почетного караула и использованием государственной символики.

Ранее Кабинет Министров одобрил соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Статуте гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины» относительно военного прощального ритуала».

Что изменяет законопроект

В настоящее время Статут предусматривает только военный похоронный ритуал — он проводится при захоронении или перезахоронении погибшего военнослужащего или полицейского. В то же время в период войны есть случаи, когда человек пропадает без вести, тело не найдено, но суд признает его умершим. В таких ситуациях проведение захоронения невозможно, а значит — формально отсутствуют основания для военных почестей.

Законопроект № 15029 предлагает устранить этот пробел, введя отдельную процедуру — военный прощальный ритуал. Он позволит торжественно почтить погибшего даже при отсутствии тела.

Как будет проходить ритуал

Документом предлагается дополнить Статут новой статьей 81-1, которая определяет порядок проведения военного прощального ритуала. Его будут проводить на месте установления кенотафа — символической могилы — для лиц, которых суд объявил умершими.

Решение о проведении ритуала будут принимать родственники или близкие погибшего. Если таковых нет — соответствующие полномочия будут иметь начальник гарнизона, руководитель ТЦК и СП или руководитель местной государственной администрации.

Для проведения церемонии будет формироваться специальное подразделение — почет, в состав которого будут входить:

  • руководитель почета;
  • военный оркестр или трубач и барабанщик;
  • прощальная команда;
  • салютная команда;
  • знаменная группа с Государственным Флагом Украины.

Во время ритуала предусмотрены разворачивание государственного флага, исполнение сигнала «Шана», три залпа холостыми патронами и торжественное вручение флага родственникам погибшего по установленной формуле.

Авторы законопроекта отмечают, что новая процедура позволит на государственном уровне отдать надлежащие военные почести лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, даже если их тела не найдены.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Авансы, долги и контроль иностранных доходов: налоговая разъяснила, что меняется для бизнеса и ФЛП

Новые разъяснения ГНС формируют практику налогового контроля, которая охватывает как внутренние операции, так и расчеты с нерезидентами.

НАБУ стремится получить исключительные полномочия в расследованиях: следствие без сроков, обыски без понятых и право преследовать главу СБУ

Отказ от судебного надзора и расширение полномочий детективов обосновываются потребностью ускорить расследование, несмотря на потенциальную угрозу праву на защиту.

Отрицания Голодомора должностными лицами или в медиа будут наказываться до 7 лет заключения

В Раде предлагают уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида.

Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы на государственную службу будут возобновлять согласно установленному графику.

