В Украине могут ввести новый ритуал прощания с военнослужащими, которых суд признал умершими

Законопроект предусматривает введение военного прощального ритуала на месте кенотафа — даже при отсутствии тела погибшего.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании рекомендовал парламенту рассмотреть в сессионном зале законопроект №15029, который предусматривает обновление военного прощального ритуала. Об этом сообщил член комитета Вадим Ивченко.

Инициатива направлена на упорядочение и осовременивание церемониала с внедрением украинских милитарных традиций. Речь идет о надлежащем государственном чествовании погибших Защитников и Защитниц — в частности с привлечением почетного караула и использованием государственной символики.

Ранее Кабинет Министров одобрил соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Статуте гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины» относительно военного прощального ритуала».

Что изменяет законопроект

В настоящее время Статут предусматривает только военный похоронный ритуал — он проводится при захоронении или перезахоронении погибшего военнослужащего или полицейского. В то же время в период войны есть случаи, когда человек пропадает без вести, тело не найдено, но суд признает его умершим. В таких ситуациях проведение захоронения невозможно, а значит — формально отсутствуют основания для военных почестей.

Законопроект № 15029 предлагает устранить этот пробел, введя отдельную процедуру — военный прощальный ритуал. Он позволит торжественно почтить погибшего даже при отсутствии тела.

Как будет проходить ритуал

Документом предлагается дополнить Статут новой статьей 81-1, которая определяет порядок проведения военного прощального ритуала. Его будут проводить на месте установления кенотафа — символической могилы — для лиц, которых суд объявил умершими.

Решение о проведении ритуала будут принимать родственники или близкие погибшего. Если таковых нет — соответствующие полномочия будут иметь начальник гарнизона, руководитель ТЦК и СП или руководитель местной государственной администрации.

Для проведения церемонии будет формироваться специальное подразделение — почет, в состав которого будут входить:

руководитель почета;

военный оркестр или трубач и барабанщик;

прощальная команда;

салютная команда;

знаменная группа с Государственным Флагом Украины.

Во время ритуала предусмотрены разворачивание государственного флага, исполнение сигнала «Шана», три залпа холостыми патронами и торжественное вручение флага родственникам погибшего по установленной формуле.

Авторы законопроекта отмечают, что новая процедура позволит на государственном уровне отдать надлежащие военные почести лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, даже если их тела не найдены.

