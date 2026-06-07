Верховный суд Гавайев решает, может ли отказ от проверки на состояние опьянения быть доказательством вины водителя

Предметом спора стала практика, согласно которой отказ от проверки может свидетельствовать об осознании водителем своей вины.

Фото: Gettyimages

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Верховный суд штата Гавайи рассмотрел дело местной жительницы Юки Глисон, которая оспаривает практику использования отказа от проверки на признаки опьянения в качестве доказательства по делам об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

История началась после того, как полицейский остановил Глисон из-за опасного маневрирования на дороге. Правоохранитель предложил ей пройти проверку на признаки опьянения на месте остановки, однако женщина отказалась. Несмотря на это, ее задержали и доставили в отделение полиции, где алкотестер показал 0,140 промилле алкоголя, что значительно превышает допустимую норму. После этого ее водительское удостоверение аннулировали на один год.

Предметом спора стал не результат алкотеста, а именно отказ от прохождения проверки на месте остановки.

На Гавайях такой отказ может рассматриваться как признак так называемого «осознания вины». Такой подход основан на судебном прецеденте, который действует в штате с 2000 года. Согласно ему, лицо, отказывающееся от проверки на признаки опьянения, может фактически создавать дополнительное доказательство против себя.

Речь идет о серии координационных упражнений, которые американские полицейские используют для первичной оценки возможного алкогольного или наркотического опьянения водителя. В частности, человеку могут предложить пройти по прямой линии, постоять на одной ноге или следить глазами за движущимся предметом.

Сторона заявительницы настаивает, что отказ от прохождения такой проверки не обязательно свидетельствует об опьянении, поскольку человек может отказаться из-за усталости, волнения, проблем со здоровьем, языкового барьера или по другим причинам.

В то же время представители штата считают, что отказ можно учитывать при оценке доказательств, поскольку проверка на признаки опьянения не нарушает конституционных прав граждан и является одним из средств установления обстоятельств правонарушения.

Во время рассмотрения дела также поднимался вопрос, существует ли достаточная логическая связь между отказом от проверки и выводом о том, что водитель осознавал свое опьянение. Отдельное внимание было обращено на то, что такие координационные упражнения могут быть менее надежными для пожилых людей и лиц с определенными физическими ограничениями.

После слушаний Верховный суд Гавайев взял дело к рассмотрению и пока не объявил решение.

Ожидается, что вердикт может повлиять на дальнейшую практику рассмотрения дел об управлении транспортными средствами в состоянии опьянения и определить, останется ли отказ от проверки на признаки опьянения одним из доказательств вины водителя.

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