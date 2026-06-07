Верховний суд Гаваїв вирішує, чи може відмова від перевірки на сп’яніння бути доказом вини водія

Предметом спору стала практика, за якою відмова від перевірки може свідчити про усвідомлення водієм своєї вини.

Фото: Gettyimages

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд штату Гаваї розглянув справу місцевої жительки Юкі Глісон, яка оскаржує практику використання відмови від перевірки на ознаки сп’яніння як доказу у справах про керування автомобілем у нетверезому стані.

Історія почалася після того, як поліцейський зупинив Глісон через небезпечне маневрування на дорозі. Правоохоронець запропонував їй пройти перевірку на ознаки сп’яніння на місці зупинки, однак жінка відмовилася. Попри це її затримали та доставили до відділку поліції, де алкотестер показав 0,140 проміле алкоголю, що значно перевищує допустиму норму. Після цього її водійське посвідчення анулювали на один рік.

Предметом спору став не результат алкотесту, а саме відмова від проходження перевірки на місці зупинки.

На Гаваях така відмова може розглядатися як ознака так званого «усвідомлення вини». Такий підхід ґрунтується на судовому прецеденті, який діє у штаті з 2000 року. Відповідно до нього, особа, яка відмовляється від перевірки на ознаки сп’яніння, може фактично створювати додатковий доказ проти себе.

Йдеться про серію координаційних вправ, які американські поліцейські використовують для первинної оцінки можливого алкогольного або наркотичного сп’яніння водія. Зокрема, людині можуть запропонувати пройтися по прямій лінії, постояти на одній нозі або стежити очима за рухомим предметом.

Сторона заявниці наполягає, що відмова від проходження такої перевірки не обов’язково свідчить про сп’яніння, оскільки людина може відмовитися через втому, хвилювання, проблеми зі здоров’ям, мовний бар’єр або з інших причин.

Водночас представники штату вважають, що відмову можна враховувати під час оцінки доказів, оскільки перевірка на ознаки сп’яніння не порушує конституційних прав громадян і є одним із засобів встановлення обставин правопорушення.

Під час розгляду справи також порушувалося питання, чи достатньо існує логічний зв’язок між відмовою від перевірки та висновком про те, що водій усвідомлював своє сп’яніння. Окрему увагу звернули на те, що такі координаційні вправи можуть бути менш надійними для людей похилого віку та осіб із певними фізичними обмеженнями.

Після слухань Верховний суд Гаваїв взяв справу до розгляду та поки не оголосив рішення.

Очікується, що вердикт може вплинути на подальшу практику розгляду справ про керування транспортними засобами у стані сп’яніння та визначити, чи залишиться відмова від перевірки на ознаки сп’яніння одним із доказів вини водія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.