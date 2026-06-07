У Німеччині затримали чоловіків, які видавали себе за поліцейських у списаному патрульному авто

У Тюрингії правоохоронці зупинили осіб у формі та зі спецавтомобілем, які використовували списаний патрульний транспорт і репліки зброї.

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Поліція федеральної землі Тюрінгія на сході Німеччини повідомила про затримання двох чоловіків, які видавали себе за поліцейських, пересуваючись на списаному патрульному автомобілі. Про це інформує DW.

За даними поліції, інцидент стався у суботу в районі Грайц, у селі Лангенветцендорф. Свідки звернули увагу на поліцейську машину, в якій перебували двоє чоловіків у формі, що викликало підозру.

Правоохоронці зазначили, що автомобіль мав усі зовнішні ознаки службового транспорту — зокрема розпізнавальні знаки та сині проблискові маячки, хоча вже був виведений з експлуатації.

Затримані були одягнені у старі зразки поліцейської форми землі Саксонія. Під час огляду у них виявили кайданки та імітацію вогнепальної зброї.

Після затримання чоловікам наказали зняти форму. Проти них відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного видавання себе за державних службовців та порушення законодавства про зброю.

Також у поліції повідомили, що списаний службовий автомобіль, який у якийсь момент зламався, було евакуйовано.

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