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Власники котів мають на 30% нижчий ризик смерті від серцевого нападу – результати дослідження

21:42, 7 червня 2026
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Дослідження Університету Міннесоти пов’язує проживання з котами зі зниженням ризику інфаркту та інсульту, а вчені пояснюють це впливом на рівень стресу, тиск і серцевий ритм.
Власники котів мають на 30% нижчий ризик смерті від серцевого нападу – результати дослідження
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Власники котів мають приблизно на 30% нижчий ризик смерті від інфаркту або інсульту, ніж люди, які не тримають цих тварин. Про це йдеться в дослідженні Університету Міннесоти, на яке посилається The Standard.

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Дослідники пояснюють такий ефект тим, що взаємодія з котами допомагає знижувати рівень стресу, стабілізує артеріальний тиск і серцевий ритм.

Дані про власників тварин і поширення котів у світі

За опитуванням Департаменту перепису населення та статистики Гонконгу за 2024 рік, близько 240 000 домогосподарств у регіоні утримують котів або собак. У Гонконзі нараховується приблизно 184 000 домашніх котів, а загальна кількість котів і собак сягає 405 000, що свідчить про значну поширеність домашніх тварин.

За даними некомерційної організації World Population Review, у 2025 році світова популяція котів перевищила 1 мільярд. З них приблизно 480 мільйонів є безпритульними, а понад 350 мільйонів живуть разом із людьми.

До країн із найбільшою кількістю котів (домашніх і в цілому в популяції) належать:

  • США — близько 74,06 мільйона (включно з домашніми, безпритульними та дикими котами). Зокрема, у Діснейленді працює близько 200 диких котів для контролю гризунів.
  • Китай — близько 53,10 мільйона. У культурі котів вважають символом удачі, а їх популярність зростає через простий догляд і низькі витрати.
  • Бразилія — близько 22,10 мільйона, найпоширеніша порода — бразильська короткошерста.
  • Велика Британія — близько 12,00 мільйонів, з яких 63% — безпородні коти.
  • Індія — близько 5,5 мільйона домашніх котів, також мільйони безпритульних.
  • Росія — близько 23 мільйони котів проти 17 мільйонів собак.
  • Японія — близько 8,8 мільйона домашніх котів, вони популярніші за собак.
  • Філіппіни — близько 8 мільйонів, 42% домогосподарств мають кота.
  • Німеччина — близько 15,2 мільйона котів, найпопулярніша порода — німецький рекс.
  • Іспанія — близько 5,8 мільйона котів, значна частина тварин врятована з вулиці.

Вплив взаємодії з котами на здоров’я

Дослідження професора Такефумі Кікусуї з Університету Азабу в Японії показало, що під час взаємодії та зорового контакту з домашніми тваринами, зокрема котами і собаками, в організмі запускаються реакції, схожі на зв’язок матері та дитини.

Після 30 хвилин взаємного погляду між власником і твариною рівень окситоцину підвищувався: у тварин — на 130%, у людей — до 300%. Натомість у парах без зорового контакту значних змін не фіксували.

Ветеринарна лікарня Фудзії в Японії зазначає, що навіть просте погладжування кота стимулює вироблення окситоцину — гормону, який знижує стрес, полегшує симптоми депресії та зменшує артеріальний тиск. Це також підвищує відчуття спокою та безпеки.

Дослідження Університету Міннесоти про ризики серцевих захворювань

У 10-річному дослідженні Університету Міннесоти взяли участь понад 4000 американців. Результати показали, що власники котів мали на 30% нижчий ризик смерті від серцевого нападу порівняно з людьми без котів.

Керівник дослідження доктор Аднан Куреші зазначив, що психологічний стрес давно пов’язують із серцево-судинними захворюваннями, а наявність домашніх тварин може допомагати його знижувати. Водночас він уточнив, що подібний ефект у собак не вдалося підтвердити в межах цього дослідження.

Також дослідники припускають, що власники котів можуть мати певні риси характеру, які роблять їх менш схильними до стресу, тому нижчий ризик може бути пов’язаний не лише з самою наявністю тварини, а й зі способом життя та психологічними особливостями таких людей.

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тварини наука

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