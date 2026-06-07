Мінімальна зарплата в Польщі може зрости – уряд назвав нові цифри на 2027 рік

Уряд Польщі розглядає підвищення мінімальної заробітної плати до 4986 злотих брутто та погодинної ставки до 32,60 злотих.

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У Польщі триває підготовка до визначення розміру мінімальної заробітної плати та мінімальної погодинної ставки на 2027 рік. Відповідні пропозиції вже подало Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики, повідомляє видання inPoland.

Уряд має час до середини червня, щоб представити соціальним партнерам проєкт рішень щодо мінімальної зарплати та погодинної ставки на 2027 рік.

Наразі міністерство пропонує встановити мінімальну заробітну плату на рівні 4986 злотих брутто та мінімальну погодинну ставку у розмірі 32,60 злотих брутто.

Для порівняння, зараз у Польщі мінімальна зарплата становить 4806 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка — 31,40 злотих брутто. У разі схвалення пропозиції міністерства зарплата зросте на 180 злотих, а погодинна ставка — на 1,20 злотих.

У відомстві зазначили, що запропонований рівень у 4986 злотих брутто має становити приблизно половину прогнозованої середньої зарплати у 2027 році, яка оцінюється на рівні близько 9970 злотих брутто.

Це поки що урядова пропозиція. Остаточне рішення має подати Рада міністрів, після чого його обговорять у Раді соціального діалогу. Якщо профспілки та роботодавці не дійдуть згоди, уряд ухвалить рішення самостійно — крайній термін встановлено до 15 вересня.

Наразі позиції сторін суттєво відрізняються. За даними Money.pl, профспілки пропонують підвищення мінімальної зарплати до 5200 злотих брутто. Натомість роботодавці вважають можливими нижчі рівні — 4860,47 злотих або 4974,92 злотих брутто.

За розрахунками Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики, приблизно 15% працівників у Польщі, або близько 3 мільйонів людей, отримують мінімальну заробітну плату.

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