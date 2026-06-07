Потенційного спадкоємця не можна позбавляти права на апеляцію, поки триває боротьба за спадщину — Верховний Суд

Апеляцію не можна закривати лише через те, що спадкові права заявника ще не підтверджені остаточним судовим рішенням.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду звернув увагу на важливий процесуальний аспект спадкових спорів: особу не можна позбавляти можливості оскаржити рішення щодо спадкового майна лише тому, що її право на спадщину ще остаточно не підтверджене. Якщо спадкоємець продовжує відстоювати свої права в іншому судовому процесі, суди мають враховувати цю обставину під час вирішення питання про його право на апеляційний перегляд.

У справі, що переглядалася, йшлося про квартиру померлого чоловіка, право власності на яку суд визнав за його сестрою в порядку спадкування. Однак з таким рішенням не погодився племінник спадкодавця, який також претендував на спадщину та намагався через суд поновити можливість її прийняти. Апеляційний суд закрив провадження за його скаргою, вважаючи, що рішення про квартиру не впливає на його права. Верховний Суд дійшов протилежного висновку та визнав таке рішення передчасним.

Обставини справи №306/2288/22

Після смерті чоловіка його сестра звернулася до суду з позовом про визнання за нею права власності на кооперативну квартиру в порядку спадкування. Оформити спадщину в нотаріальному порядку вона не могла через відсутність правовстановлюючих документів на квартиру та відсутність державної реєстрації права власності.

Позивачка зазначала, що її брат фактично володів квартирою від моменту введення будинку в експлуатацію, повністю сплатив її вартість, проживав у ній та сплачував внески до ОСББ. Суд першої інстанції погодився з цими доводами та визнав за нею право власності на квартиру в порядку спадкування.

У подальшому апеляційну скаргу подав племінник померлого, який не був учасником справи. Він заявляв про право на спадкування за правом представлення відповідно до статті 1266 ЦК України, оскільки його батько — рідний брат спадкодавця — помер до відкриття спадщини.

Спочатку Закарпатський апеляційний суд поновив йому строк на апеляційне оскарження та відкрив провадження. Однак згодом провадження було закрито. Суд виходив із того, що в іншій справі заявнику вже відмовили у визначенні додаткового строку для прийняття спадщини після смерті дядька, а отже рішення про визнання права власності за сестрою померлого не зачіпає його прав та інтересів.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з таким підходом.

Колегія суддів звернула увагу, що ще до ухвалення рішення про закриття апеляційного провадження було відкрито касаційне провадження у справі щодо визначення племіннику додаткового строку для прийняття спадщини. Тобто на той момент він ще не вичерпав усіх передбачених законом способів захисту своїх спадкових прав.

За таких обставин висновок апеляційного суду про те, що рішення районного суду не стосується прав заявника, був передчасним. Верховний Суд наголосив, що положення процесуального законодавства мають застосовуватися з урахуванням принципу розумності, а право на справедливий судовий розгляд не допускає надмірно формального підходу до оцінки обставин справи.

Суд також нагадав, що право на апеляційний перегляд мають не лише учасники справи, а й особи, які не брали участі у процесі, якщо судове рішення може вплинути на їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки.

Що стало додатковим аргументом

Під час розгляду справи в касаційній інстанції з’ясувалося, що після закриття апеляційного провадження Верховний Суд переглянув іншу спадкову справу за участю цього ж заявника.

У вересні 2025 року касаційний суд скасував рішення попередніх інстанцій, якими йому було відмовлено у визначенні додаткового строку для прийняття спадщини, та ухвалив нове рішення. Племіннику було надано додатковий двомісячний строк для прийняття спадщини після смерті дядька.

На думку Верховного Суду, це додатково підтвердило передчасність висновків апеляційного суду, який закрив провадження, попри те що знав про відкриття касаційного провадження у спорі щодо спадкових прав заявника.

Висновок Верховного Суду

Касаційний цивільний суд дійшов висновку, що Закарпатський апеляційний суд порушив норми процесуального права та передчасно закрив апеляційне провадження.

У результаті Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.