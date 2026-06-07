Роботодавець не може звільняти працівників за відмову переїхати за сотні кілометрів — Суд ЄС

Компанії не можуть обходити процедури масових звільнень, переводячи працівників за сотні кілометрів і звільняючи тих, хто відмовився від переїзду.

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Суд ЄС постановив, що роботодавці не мають права уникати обов’язків, пов’язаних із колективними звільненнями, шляхом суттєвої зміни умов праці. Якщо працівники відмовляються від переїзду на нове місце роботи, а після цього їх звільняють, такі звільнення можуть вважатися скороченням штату, а не наслідком особистого рішення працівника.

Підставою для розгляду стала справа італійської компанії, яка виробляє електрогенератори. Підприємство закрило виробничий майданчик поблизу Неаполя на півдні Італії та перенесло виробництво на острів Сардинія, що розташований за сотні кілометрів через море.

Працівникам запропонували переїхати на нове місце роботи. Частина співробітників відмовилася змінювати місце проживання, після чого компанія звільнила їх за нібито прогули через неявку на новому підприємстві.

Чому працівники оскаржили звільнення після відмови від переїзду

Працівники заявили, що фактично йдеться не про прогули, а про приховане колективне звільнення. На їхню думку, після закриття заводу біля Неаполя вони не мали реальної можливості продовжувати працювати без кардинальної зміни свого життя.

У компанії наполягали, що працівники втратили роботу через невиконання законного розпорядження про переведення та відсутність на робочому місці понад 30 днів.

Яке рішення ухвалив Суд ЄС щодо колективних звільнень

Судді в Люксембурзі підтримали позицію працівників.

У рішенні зазначено, що розірвання трудового договору після відмови працівника погодитися з одностороннім рішенням роботодавця про перенесення місця роботи далеко від попереднього місця праці підпадає під поняття скорочення штату.

Суд наголосив, що місце роботи часто є однією з ключових умов трудового договору. Його зміна може мати значні економічні, соціальні та сімейні наслідки для працівника.

У справі перенесення було постійним, відбулося після закриття попереднього виробництва та вимагало переїзду на інший острів. За таких обставин ідеться не про звичайне переведення працівників, а про суттєву зміну фундаментальних умов праці.

Які гарантії працівникам передбачає законодавство ЄС

Відповідно до законодавства ЄС, роботодавці, які планують масові звільнення, зобов’язані заздалегідь інформувати представників працівників та проводити з ними консультації.

Такі процедури дають змогу працівникам отримати пояснення щодо причин скорочення, оцінити можливі альтернативи та захистити свої права до набрання чинності рішенням про звільнення.

Суд також відхилив аргумент про те, що такі звільнення не повинні враховуватися під час визначення порогу для запуску процедури колективного звільнення. На думку суддів, інший підхід послабив би захист працівників і створив би можливості для обходу європейських трудових гарантій.

Що означає рішення Суду ЄС для роботодавців і працівників

Доцент трудового права Університету Модени та Реджо-Емілії Андреа Аллампрезе зазначив, що рішення закриває потенційну лазівку для роботодавців.

За його словами, роботодавець не може уникнути обов’язків, пов’язаних із колективними звільненнями, шляхом односторонньої та суттєвої зміни ключових умов праці, а потім представляти реакцію працівників як їхній особистий вибір.

Старша дослідниця Європейського інституту профспілок у Брюсселі Сільвія Райноне вважає, що рішення має значення для всього Європейського Союзу, оскільки воно уточнює, які саме випадки втрати роботи повинні враховуватися під час застосування механізмів захисту від масових звільнень.

Що буде далі у справі італійської компанії

Попри рішення Суду ЄС, працівники поки що не здобули остаточної перемоги.

Справу повернуто до суду в Неаполі, який має застосувати тлумачення європейського суду до конкретних обставин спору та ухвалити остаточне рішення.

Водночас висновки Суду ЄС є обов’язковими для національних судів держав-членів Євросоюзу, тому ключове правове питання у цій справі вже фактично вирішене.

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