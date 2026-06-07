Работодатель не может увольнять работников за отказ переехать за сотни километров — Суд ЕС

Компании не могут обходить процедуры массовых увольнений, переводя работников за сотни километров и увольняя тех, кто отказался от переезда.

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Суд ЕС постановил, что работодатели не имеют права избегать обязанностей, связанных с коллективными увольнениями, путем существенного изменения условий труда. Если работники отказываются от переезда на новое место работы, а после этого их увольняют, такие увольнения могут считаться сокращением штата, а не следствием личного решения работника.

Основанием для рассмотрения стало дело итальянской компании, производящей электрогенераторы. Предприятие закрыло производственную площадку недалеко от Неаполя на юге Италии и перенесло производство на остров Сардиния, расположенный в сотнях километров через море.

Работникам предложили переехать на новое место работы. Часть сотрудников отказалась менять место жительства, после чего компания уволила их за якобы прогулы из-за неявки на новом предприятии.

Почему работники оспорили увольнение после отказа от переезда

Работники заявили, что фактически речь идет не о прогулах, а о скрытом коллективном увольнении. По их мнению, после закрытия завода возле Неаполя они не имели реальной возможности продолжать работать без кардинального изменения своей жизни.

В компании настаивали, что работники потеряли работу из-за невыполнения законного распоряжения о переводе и отсутствия на рабочем месте более 30 дней.

Какое решение принял Суд ЕС по коллективным увольнениям

Судьи в Люксембурге поддержали позицию работников.

В решении указано, что расторжение трудового договора после отказа работника согласиться с односторонним решением работодателя о переносе места работы далеко от прежнего места труда подпадает под понятие сокращения штата.

Суд подчеркнул, что место работы часто является одним из ключевых условий трудового договора. Его изменение может иметь значительные экономические, социальные и семейные последствия для работника.

В данном деле перенос был постоянным, произошел после закрытия предыдущего производства и требовал переезда на другой остров. При таких обстоятельствах речь идет не об обычном переводе работников, а о существенном изменении фундаментальных условий труда.

Какие гарантии работникам предусматривает законодательство ЕС

В соответствии с законодательством ЕС работодатели, планирующие массовые увольнения, обязаны заранее информировать представителей работников и проводить с ними консультации.

Такие процедуры позволяют работникам получить объяснения причин сокращения, оценить возможные альтернативы и защитить свои права до вступления в силу решения об увольнении.

Суд также отклонил аргумент о том, что такие увольнения не должны учитываться при определении порога для запуска процедуры коллективного увольнения. По мнению судей, иной подход ослабил бы защиту работников и создал бы возможности для обхода европейских трудовых гарантий.

Что означает решение Суда ЕС для работодателей и работников

Доцент трудового права Университета Модены и Реджо-Эмилии Андреа Аллампрезе отметил, что решение закрывает потенциальную лазейку для работодателей.

По его словам, работодатель не может избежать обязанностей, связанных с коллективными увольнениями, путем одностороннего и существенного изменения ключевых условий труда, а затем представлять реакцию работников как их личный выбор.

Старший исследователь Европейского института профсоюзов в Брюсселе Сильвия Райноне считает, что решение имеет значение для всего Европейского Союза, поскольку оно уточняет, какие именно случаи потери работы должны учитываться при применении механизмов защиты от массовых увольнений.

Что будет дальше по делу итальянской компании

Несмотря на решение Суда ЕС, работники пока еще не одержали окончательной победы.

Дело возвращено в суд Неаполя, который должен применить толкование европейского суда к конкретным обстоятельствам спора и принять окончательное решение.

В то же время выводы Суда ЕС являются обязательными для национальных судов государств-членов Евросоюза, поэтому ключевой правовой вопрос в этом деле уже фактически решен.

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