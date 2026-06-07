Потенциального наследника нельзя лишать права на апелляцию, пока продолжается борьба за наследство — Верховный Суд

Апелляцию нельзя закрывать только из-за того, что наследственные права заявителя еще не подтверждены окончательным судебным решением.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда обратил внимание на важный процессуальный аспект наследственных споров: лицо нельзя лишать возможности обжаловать решение относительно наследственного имущества только потому, что его право на наследство еще окончательно не подтверждено. Если наследник продолжает отстаивать свои права в другом судебном процессе, суды должны учитывать это обстоятельство при решении вопроса о его праве на апелляционный пересмотр.

В рассматриваемом деле речь шла о квартире умершего мужчины, право собственности на которую суд признал за его сестрой в порядке наследования. Однако с таким решением не согласился племянник наследодателя, который также претендовал на наследство и пытался через суд восстановить возможность его принять. Апелляционный суд закрыл производство по его жалобе, посчитав, что решение относительно квартиры не влияет на его права. Верховный Суд пришел к противоположному выводу и признал такое решение преждевременным.

Обстоятельства дела №306/2288/22

После смерти мужчины его сестра обратилась в суд с иском о признании за ней права собственности на кооперативную квартиру в порядке наследования. Оформить наследство в нотариальном порядке она не могла из-за отсутствия правоустанавливающих документов на квартиру и отсутствия государственной регистрации права собственности.

Истица указывала, что ее брат фактически владел квартирой с момента ввода дома в эксплуатацию, полностью оплатил ее стоимость, проживал в ней и уплачивал взносы в ОСМД. Суд первой инстанции согласился с этими доводами и признал за ней право собственности на квартиру в порядке наследования.

В дальнейшем апелляционную жалобу подал племянник умершего, который не был участником дела. Он заявлял о праве на наследование по праву представления в соответствии со статьей 1266 ГК Украины, поскольку его отец — родной брат наследодателя — умер до открытия наследства.

Сначала Закарпатский апелляционный суд восстановил ему срок на апелляционное обжалование и открыл производство. Однако впоследствии производство было закрыто. Суд исходил из того, что в другом деле заявителю уже отказали в определении дополнительного срока для принятия наследства после смерти дяди, а следовательно, решение о признании права собственности за сестрой умершего не затрагивает его прав и интересов.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с таким подходом.

Коллегия судей обратила внимание, что еще до принятия решения о закрытии апелляционного производства было открыто кассационное производство по делу об определении племяннику дополнительного срока для принятия наследства. То есть на тот момент он еще не исчерпал всех предусмотренных законом способов защиты своих наследственных прав.

При таких обстоятельствах вывод апелляционного суда о том, что решение районного суда не касается прав заявителя, был преждевременным. Верховный Суд подчеркнул, что положения процессуального законодательства должны применяться с учетом принципа разумности, а право на справедливое судебное разбирательство не допускает чрезмерно формального подхода к оценке обстоятельств дела.

Суд также напомнил, что право на апелляционный пересмотр имеют не только участники дела, но и лица, которые не принимали участия в процессе, если судебное решение может повлиять на их права, свободы, интересы или обязанности.

Что стало дополнительным аргументом

Во время рассмотрения дела в кассационной инстанции выяснилось, что после закрытия апелляционного производства Верховный Суд пересмотрел другое наследственное дело с участием этого же заявителя.

В сентябре 2025 года кассационный суд отменил решения предыдущих инстанций, которыми ему было отказано в определении дополнительного срока для принятия наследства, и принял новое решение. Племяннику был предоставлен дополнительный двухмесячный срок для принятия наследства после смерти дяди.

По мнению Верховного Суда, это дополнительно подтвердило преждевременность выводов апелляционного суда, который закрыл производство, несмотря на то, что знал об открытии кассационного производства по спору относительно наследственных прав заявителя.

Вывод Верховного Суда

Кассационный гражданский суд пришел к выводу, что Закарпатский апелляционный суд нарушил нормы процессуального права и преждевременно закрыл апелляционное производство.

В результате Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение апелляционного суда и направил дело в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения.

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