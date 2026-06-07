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Минимальная зарплата в Польше может вырасти — правительство назвало новые цифры на 2027 год

21:05, 7 июня 2026
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Правительство Польши рассматривает возможность повышения минимальной заработной платы до 4986 злотых брутто и почасовой ставки до 32,60 злотых.
Минимальная зарплата в Польше может вырасти — правительство назвало новые цифры на 2027 год
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В Польше продолжается подготовка к определению размера минимальной заработной платы и минимальной почасовой ставки на 2027 год. Соответствующие предложения уже подало Министерство семьи, труда и социальной политики, сообщает издание inPoland.

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У правительства есть время до середины июня, чтобы представить социальным партнерам проект решений по минимальной зарплате и почасовой ставке на 2027 год.

В настоящее время министерство предлагает установить минимальную заработную плату на уровне 4986 злотых брутто и минимальную почасовую ставку в размере 32,60 злотых брутто.

Для сравнения, сейчас в Польше минимальная зарплата составляет 4806 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка — 31,40 злотых брутто. В случае одобрения предложения министерства зарплата вырастет на 180 злотых, а почасовая ставка — на 1,20 злотых.

В ведомстве отметили, что предложенный уровень в 4986 злотых брутто должен составлять примерно половину прогнозируемой средней зарплаты в 2027 году, которая оценивается на уровне около 9970 злотых брутто.

Это пока что предложение правительства. Окончательное решение должен принять Совет министров, после чего его обсудят в Совете социального диалога. Если профсоюзы и работодатели не придут к соглашению, правительство примет решение самостоятельно — крайний срок установлен до 15 сентября.

В настоящее время позиции сторон существенно различаются. По данным Money.pl, профсоюзы предлагают повысить минимальную заработную плату до 5200 злотых брутто. Работодатели же считают возможными более низкие уровни — 4860,47 злотых или 4974,92 злотых брутто.

По расчетам Министерства семьи, труда и социальной политики, примерно 15% работников в Польше, или около 3 миллионов человек, получают минимальную заработную плату.

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Польша зарплата

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