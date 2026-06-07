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У владельцев кошек риск смерти от сердечного приступа на 30% ниже — результаты исследования

21:42, 7 июня 2026
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Исследование Университета Миннесоты связывает проживание с кошками со снижением риска инфаркта и инсульта, а ученые объясняют это влиянием на уровень стресса, давление и сердечный ритм.
У владельцев кошек риск смерти от сердечного приступа на 30% ниже — результаты исследования
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У владельцев кошек риск смерти от инфаркта или инсульта примерно на 30% ниже, чем у людей, которые не держат этих животных. Об этом говорится в исследовании Университета Миннесоты, на которое ссылается The Standard.

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Исследователи объясняют такой эффект тем, что взаимодействие с кошками помогает снижать уровень стресса, стабилизирует артериальное давление и сердечный ритм.

Данные о владельцах животных и распространении кошек в мире

Согласно опросу Департамента переписи населения и статистики Гонконга за 2024 год, около 240 000 домохозяйств в регионе содержат кошек или собак. В Гонконге насчитывается примерно 184 000 домашних кошек, а общее количество кошек и собак достигает 405 000, что свидетельствует о значительной распространенности домашних животных.

По данным некоммерческой организации World Population Review, в 2025 году мировая популяция кошек превысила 1 миллиард. Из них примерно 480 миллионов являются бездомными, а более 350 миллионов живут вместе с людьми.

К странам с наибольшим количеством кошек (домашних и в целом в популяции) относятся:

  • США — около 74,06 миллиона (включая домашних, бездомных и диких кошек). В частности, в Диснейленде работает около 200 диких кошек для борьбы с грызунами.
  • Китай — около 53,10 миллиона. В местной культуре кошки считаются символом удачи, а их популярность растет благодаря простоте ухода и низким затратам.
  • Бразилия — около 22,10 миллиона, самая распространённая порода — бразильская короткошерстная.
  • Великобритания — около 12,00 миллионов, из которых 63% — беспородные кошки.
  • Индия — около 5,5 миллиона домашних кошек, а также миллионы бездомных.
  • Россия — около 23 миллионов кошек против 17 миллионов собак.
  • Япония — около 8,8 миллиона домашних кошек, они популярнее собак.
  • Филиппины — около 8 миллионов, 42% домохозяйств имеют кошку.
  • Германия — около 15,2 миллиона кошек, самая популярная порода — немецкий рекс.
  • Испания — около 5,8 миллиона кошек, значительная часть животных спасена с улицы.

Влияние взаимодействия с кошками на здоровье

Исследование профессора Такефуми Кикусуи из Университета Азабу в Японии показало, что во время взаимодействия и зрительного контакта с домашними животными, в частности кошками и собаками, в организме запускаются реакции, схожие на связь матери и ребенка.

После 30 минут взаимного взгляда между владельцем и животным уровень окситоцина повышался: у животных — на 130%, у людей — до 300%. Зато в парах без зрительного контакта значительных изменений не фиксировали.

Ветеринарная больница Фудзи в Японии отмечает, что даже простое поглаживание кота стимулирует выработку окситоцина — гормона, который снижает стресс, облегчает симптомы депрессии и уменьшает артериальное давление. Это также усиливает ощущение спокойствия и безопасности.

Исследование Университета Миннесоты о рисках сердечных заболеваний

В 10-летнем исследовании Университета Миннесоты приняли участие более 4000 американцев. Результаты показали, что у владельцев кошек риск смерти от сердечного приступа был на 30 % ниже, чем у людей, не имеющих кошек.

Руководитель исследования доктор Аднан Куреши отметил, что психологический стресс давно связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а наличие домашних животных может помогать его снижать. В то же время он уточнил, что подобный эффект у собак не удалось подтвердить в рамках этого исследования.

Также исследователи предполагают, что владельцы кошек могут обладать определенными чертами характера, которые делают их менее подверженными стрессу, поэтому более низкий риск может быть связан не только с самим наличием животного, но и с образом жизни и психологическими особенностями таких людей.

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животные наука

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