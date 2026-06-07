В Германии задержали мужчин, выдававших себя за полицейских в списанном патрульном автомобиле

В Тюрингии правоохранители остановили лиц в форме и со спецавтомобилем, которые использовали списанный патрульный транспорт и копии оружия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция федеральной земли Тюрингия на востоке Германии сообщила о задержании двух мужчин, которые выдавали себя за полицейских, передвигаясь на списанном патрульном автомобиле. Об этом сообщает DW.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу в районе Грайц, в деревне Лангенветцендорф. Свидетели обратили внимание на полицейскую машину, в которой находились двое мужчин в форме, что вызвало подозрение.

Правоохранители отметили, что автомобиль имел все внешние признаки служебного транспорта — в частности опознавательные знаки и синие мигалки, хотя уже был выведен из эксплуатации.

Задержанные были одеты в старые образцы полицейской формы земли Саксония. При досмотре у них обнаружили наручники и имитацию огнестрельного оружия.

После задержания мужчинам приказали снять форму. Против них возбуждено уголовное дело по факту незаконного выдавания себя за государственных служащих и нарушения законодательства об оружии.

Также в полиции сообщили, что списанный служебный автомобиль, который в какой-то момент сломался, был эвакуирован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.