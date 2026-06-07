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В Германии задержали мужчин, выдававших себя за полицейских в списанном патрульном автомобиле

17:29, 7 июня 2026
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В Тюрингии правоохранители остановили лиц в форме и со спецавтомобилем, которые использовали списанный патрульный транспорт и копии оружия.
В Германии задержали мужчин, выдававших себя за полицейских в списанном патрульном автомобиле
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Полиция федеральной земли Тюрингия на востоке Германии сообщила о задержании двух мужчин, которые выдавали себя за полицейских, передвигаясь на списанном патрульном автомобиле. Об этом сообщает DW.

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По данным полиции, инцидент произошел в субботу в районе Грайц, в деревне Лангенветцендорф. Свидетели обратили внимание на полицейскую машину, в которой находились двое мужчин в форме, что вызвало подозрение.

Правоохранители отметили, что автомобиль имел все внешние признаки служебного транспорта — в частности опознавательные знаки и синие мигалки, хотя уже был выведен из эксплуатации.

Задержанные были одеты в старые образцы полицейской формы земли Саксония. При досмотре у них обнаружили наручники и имитацию огнестрельного оружия.

После задержания мужчинам приказали снять форму. Против них возбуждено уголовное дело по факту незаконного выдавания себя за государственных служащих и нарушения законодательства об оружии.

Также в полиции сообщили, что списанный служебный автомобиль, который в какой-то момент сломался, был эвакуирован.

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полиция Германия

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