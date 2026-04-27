В Україні можуть запровадити новий ритуал прощання з військовими, яких суд визнав померлими

Законопроєкт передбачає запровадження військового прощального ритуалу на місці кенотафа — навіть за відсутності тіла загиблого.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні рекомендував парламенту розглянути у сесійній залі законопроєкт №15029, який передбачає оновлення військового прощального ритуалу.

Ініціатива спрямована на впорядкування та осучаснення церемоніалу із впровадженням українських мілітарних традицій. Йдеться про належне державне вшанування загиблих Захисників і Захисниць — зокрема із залученням почесної варти та використанням державної символіки.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив відповідний законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» щодо військового прощального ритуалу».

Що змінює законопроєкт

Нині Статут передбачає лише військовий поховальний ритуал — він проводиться під час поховання або перепоховання загиблого військовослужбовця чи поліцейського. Водночас у період війни є випадки, коли особа зникає безвісти, тіло не знайдено, але суд визнає її померлою. У таких ситуаціях провести поховання неможливо, а отже — формально відсутні підстави для військових почестей.

Законопроєкт № 15029 пропонує усунути цю прогалину, запровадивши окрему процедуру — військовий прощальний ритуал. Він дозволить урочисто вшанувати загиблого навіть за відсутності тіла.

Як відбуватиметься ритуал

Документом пропонується доповнити Статут новою статтею 81-1, яка визначає порядок проведення військового прощального ритуалу. Його проводитимуть на місці встановлення кенотафа — символічної могили — для осіб, яких суд оголосив померлими.

Рішення про проведення ритуалу ухвалюватимуть родичі або близькі загиблого. Якщо таких немає — відповідні повноваження матимуть начальник гарнізону, керівник ТЦК та СП або очільник місцевої державної адміністрації.

Для проведення церемонії формуватимуть спеціальний підрозділ — почет, до складу якого входитимуть:

керівник почту;

військовий оркестр або сурмач і барабанщик;

прощальна команда;

салютна команда;

прапороносна група з Державним Прапором України.

Під час ритуалу передбачено розгортання державного прапора, виконання сигналу «Шана», три залпи холостими набоями та урочисте вручення прапора родичам загиблого зі встановленою формулою.

Автори законопроєкту наголошують, що нова процедура дозволить на державному рівні віддати належні військові почесті особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, навіть якщо їхні тіла не знайдені.

