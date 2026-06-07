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У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у дворі житлового будинку

20:11, 7 червня 2026
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї.
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у дворі житлового будинку
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У Дарницькому районі Києва патрульні поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, причетний до стрілянини у дворі житлового будинку.

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Як повідомили у патрульній поліції, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про невідомого, який ходить подвір’ям та здійснює постріли.

Правоохоронці оперативно прибули за вказаною адресою та виявили чоловіка з предметом, схожим на зброю. З огляду на обставини, патрульні привели табельну вогнепальну зброю у бойову готовність відповідно до статті 46 Закону України «Про Національну поліцію» та затримали порушника із застосуванням кайданок згідно зі статтею 45 цього закону.

Під час огляду місця події поліцейські виявили гільзи, які, ймовірно, залишилися після пострілів. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Вилучену зброю направили на експертизу.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини інциденту.

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Національна поліція поліція зброя Київ патрульна поліція

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