Сусіди шумлять після 22:00: що робити та як притягнути їх до відповідальності

Які штрафи загрожують порушникам тиші та в яких випадках можна вимагати компенсацію.

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Шум від ремонтних робіт, гучна музика або галаслива компанія в сусідів можуть суттєво заважати спокійному відпочинку вдома. Якщо такі порушення відбуваються в нічний час або у вихідні та святкові дні, винних осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Який рівень шуму вважається допустимим

Допустимий рівень шуму залежить від часу доби, дня тижня та особливостей території. Для житлових будинків середній допустимий рівень шуму становить від 30 до 45 децибелів.

Коли в житлових будинках заборонено шуміти

Із 22:00 до 08:00 у житлових будинках та квартирах забороняється:

голосно кричати та співати;

вмикати музику та інші джерела побутового шуму.

Окремі обмеження діють щодо ремонтних робіт. Їх заборонено проводити:

у робочі дні з 21:00 до 08:00;

у святкові та неробочі дні — цілодобово.

Водночас власник або орендар приміщення, де планується ремонт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок робіт. Якщо всі мешканці прилеглих квартир погодяться, ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні.

Місцева влада може встановлювати додаткові правила

Органи місцевого самоврядування мають право запроваджувати додаткові вимоги щодо дотримання тиші залежно від особливостей конкретної території. Такі правила можуть діяти, зокрема, у курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних або заповідних зонах.

У яких випадках шум не вважається порушенням

Закон передбачає низку винятків, коли шум допускається.

Зокрема, обмеження не застосовуються, якщо шум пов’язаний із:

ліквідацією наслідків аварій, стихійних лих або інших надзвичайних ситуацій;

запобіганням крадіжкам, пожежам або виконанням завдань цивільного захисту;

наданням невідкладної допомоги, запобіганням чи припиненням правопорушень;

роботою обладнання, необхідного для забезпечення життєдіяльності житлових і громадських будівель, зокрема генераторів. При цьому мають вживатися заходи для мінімізації поширення шуму;

проведенням зборів, мітингів, демонстрацій та інших заходів, про які завчасно повідомлено органи влади або місцевого самоврядування.

Що робити, якщо сусіди постійно шумлять

У першу чергу варто спробувати врегулювати ситуацію мирно та поговорити із сусідами.

Якщо це не допомагає, слід телефонувати за номером 102. Працівники поліції повинні зафіксувати факт порушення та скласти протокол про адміністративне правопорушення, що є підставою для притягнення винних осіб до відповідальності.

Якщо джерелом шуму є магазин, кафе, будівельний майданчик або інший об’єкт, розташований у будинку чи поруч із ним, а його керівництво не реагує на звернення, скаргу слід подавати до органів місцевого самоврядування.

Чи можна вимагати компенсацію через суд

Громадяни мають право звернутися до суду з вимогою про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої систематичним порушенням режиму тиші.

До позову можуть бути додані такі докази:

звернення до поліції;

показання сусідів;

медичні документи, які підтверджують погіршення здоров’я, нервові розлади, порушення сну або інші негативні наслідки;

результати інструментальних вимірювань рівня шуму, проведених акредитованими лабораторіями.

Інформацію про організації, які мають право здійснювати такі вимірювання, можна отримати в органах місцевого самоврядування.

Які штрафи загрожують за порушення тиші

Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму та правил додержання тиші передбачена статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для громадян передбачено:

попередження або штраф від 85 до 255 гривень.

Для посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності:

штраф від 255 до 510 гривень.

Що буде за повторне порушення

Якщо порушення вчинене повторно протягом року, розмір штрафу збільшується.

Для громадян він становить:

від 255 до 510 гривень.

Для посадових осіб та суб’єктів господарювання:

від 850 до 2550 гривень.

Крім того, у разі повторного порушення законодавство передбачає конфіскацію предмета, який став джерелом порушення тиші.

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