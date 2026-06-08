Соседи шумят после 22:00: что делать и как привлечь их к ответственности
Шум от ремонтных работ, громкая музыка или шумная компания у соседей могут существенно мешать спокойному отдыху дома. Если такие нарушения происходят в ночное время или в выходные и праздничные дни, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.
Какой уровень шума считается допустимым
Допустимый уровень шума зависит от времени суток, дня недели и особенностей территории. Для жилых домов средний допустимый уровень шума составляет от 30 до 45 децибел.
Когда в жилых домах запрещено шуметь
С 22:00 до 08:00 в жилых домах и квартирах запрещается:
- громко кричать и петь;
- включать музыку и другие источники бытового шума.
Отдельные ограничения действуют в отношении ремонтных работ. Их запрещено проводить:
- в рабочие дни с 21:00 до 08:00;
- в праздничные и нерабочие дни — круглосуточно.
При этом собственник или арендатор помещения, где планируется ремонт, обязан уведомить жителей прилегающих квартир о начале работ. Если все жители прилегающих квартир согласятся, ремонтные и строительные работы могут проводиться также в праздничные и нерабочие дни.
Местные власти могут устанавливать дополнительные правила
Органы местного самоуправления имеют право вводить дополнительные требования по соблюдению тишины в зависимости от особенностей конкретной территории. Такие правила могут действовать, в частности, в курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных или заповедных зонах.
В каких случаях шум не считается нарушением
Закон предусматривает ряд исключений, когда шум допускается.
В частности, ограничения не применяются, если шум связан с:
- ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций;
- предотвращением краж, пожаров или выполнением задач гражданской защиты;
- оказанием неотложной помощи, предотвращением или прекращением правонарушений;
- работой оборудования, необходимого для обеспечения жизнедеятельности жилых и общественных зданий, в том числе генераторов. При этом должны приниматься меры по минимизации распространения шума;
- проведением собраний, митингов, демонстраций и других мероприятий, о которых заблаговременно уведомлены органы власти или местного самоуправления.
Что делать, если соседи постоянно шумят
В первую очередь стоит попытаться урегулировать ситуацию мирным путем и поговорить с соседями.
Если это не помогает, следует звонить по номеру 102. Сотрудники полиции должны зафиксировать факт нарушения и составить протокол об административном правонарушении, что является основанием для привлечения виновных лиц к ответственности.
Если источником шума является магазин, кафе, строительная площадка или другой объект, расположенный в доме либо рядом с ним, а его руководство не реагирует на обращения, жалобу следует подавать в органы местного самоуправления.
Можно ли требовать компенсацию через суд
Граждане имеют право обратиться в суд с требованием о возмещении морального и материального вреда, причиненного систематическим нарушением режима тишины.
К иску могут быть приложены следующие доказательства:
- обращения в полицию;
- показания соседей;
- медицинские документы, подтверждающие ухудшение здоровья, нервные расстройства, нарушения сна или другие негативные последствия;
- результаты инструментальных измерений уровня шума, проведенных аккредитованными лабораториями.
Информацию об организациях, имеющих право проводить такие измерения, можно получить в органах местного самоуправления.
Какие штрафы грозят за нарушение тишины
Ответственность за нарушение требований законодательства по защите населения от вредного воздействия шума и правил соблюдения тишины предусмотрена статьей 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Для граждан предусмотрены:
- предупреждение или штраф от 85 до 255 гривен.
Для должностных лиц и граждан — субъектов хозяйственной деятельности:
- штраф от 255 до 510 гривен.
Что будет за повторное нарушение
Если нарушение совершено повторно в течение года, размер штрафа увеличивается.
Для граждан он составляет:
- от 255 до 510 гривен.
Для должностных лиц и субъектов хозяйствования:
- от 850 до 2550 гривен.
Кроме того, в случае повторного нарушения законодательство предусматривает конфискацию предмета, который стал источником нарушения тишины.
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