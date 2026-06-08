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Соседи шумят после 22:00: что делать и как привлечь их к ответственности

07:54, 8 июня 2026
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Какие штрафы грозят нарушителям тишины и в каких случаях можно требовать компенсацию.
Соседи шумят после 22:00: что делать и как привлечь их к ответственности
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Шум от ремонтных работ, громкая музыка или шумная компания у соседей могут существенно мешать спокойному отдыху дома. Если такие нарушения происходят в ночное время или в выходные и праздничные дни, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.

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Какой уровень шума считается допустимым

Допустимый уровень шума зависит от времени суток, дня недели и особенностей территории. Для жилых домов средний допустимый уровень шума составляет от 30 до 45 децибел.

Когда в жилых домах запрещено шуметь

С 22:00 до 08:00 в жилых домах и квартирах запрещается:

  • громко кричать и петь;
  • включать музыку и другие источники бытового шума.

Отдельные ограничения действуют в отношении ремонтных работ. Их запрещено проводить:

  • в рабочие дни с 21:00 до 08:00;
  • в праздничные и нерабочие дни — круглосуточно.

При этом собственник или арендатор помещения, где планируется ремонт, обязан уведомить жителей прилегающих квартир о начале работ. Если все жители прилегающих квартир согласятся, ремонтные и строительные работы могут проводиться также в праздничные и нерабочие дни.

Местные власти могут устанавливать дополнительные правила

Органы местного самоуправления имеют право вводить дополнительные требования по соблюдению тишины в зависимости от особенностей конкретной территории. Такие правила могут действовать, в частности, в курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных или заповедных зонах.

В каких случаях шум не считается нарушением

Закон предусматривает ряд исключений, когда шум допускается.

В частности, ограничения не применяются, если шум связан с:

  • ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций;
  • предотвращением краж, пожаров или выполнением задач гражданской защиты;
  • оказанием неотложной помощи, предотвращением или прекращением правонарушений;
  • работой оборудования, необходимого для обеспечения жизнедеятельности жилых и общественных зданий, в том числе генераторов. При этом должны приниматься меры по минимизации распространения шума;
  • проведением собраний, митингов, демонстраций и других мероприятий, о которых заблаговременно уведомлены органы власти или местного самоуправления.

Что делать, если соседи постоянно шумят

В первую очередь стоит попытаться урегулировать ситуацию мирным путем и поговорить с соседями.

Если это не помогает, следует звонить по номеру 102. Сотрудники полиции должны зафиксировать факт нарушения и составить протокол об административном правонарушении, что является основанием для привлечения виновных лиц к ответственности.

Если источником шума является магазин, кафе, строительная площадка или другой объект, расположенный в доме либо рядом с ним, а его руководство не реагирует на обращения, жалобу следует подавать в органы местного самоуправления.

Можно ли требовать компенсацию через суд

Граждане имеют право обратиться в суд с требованием о возмещении морального и материального вреда, причиненного систематическим нарушением режима тишины.

К иску могут быть приложены следующие доказательства:

  • обращения в полицию;
  • показания соседей;
  • медицинские документы, подтверждающие ухудшение здоровья, нервные расстройства, нарушения сна или другие негативные последствия;
  • результаты инструментальных измерений уровня шума, проведенных аккредитованными лабораториями.

Информацию об организациях, имеющих право проводить такие измерения, можно получить в органах местного самоуправления.

Какие штрафы грозят за нарушение тишины

Ответственность за нарушение требований законодательства по защите населения от вредного воздействия шума и правил соблюдения тишины предусмотрена статьей 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Для граждан предусмотрены:

  • предупреждение или штраф от 85 до 255 гривен.

Для должностных лиц и граждан — субъектов хозяйственной деятельности:

  • штраф от 255 до 510 гривен.

Что будет за повторное нарушение

Если нарушение совершено повторно в течение года, размер штрафа увеличивается.

Для граждан он составляет:

  • от 255 до 510 гривен.

Для должностных лиц и субъектов хозяйствования:

  • от 850 до 2550 гривен.

Кроме того, в случае повторного нарушения законодательство предусматривает конфискацию предмета, который стал источником нарушения тишины.

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