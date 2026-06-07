Ув’язненого змушували носити капці в зубах: в Одеському СІЗО почали розслідування після скандалу, відео

Керівництво Одеського СІЗО відсторонили, а в установі розпочали службову перевірку.

Ілюстративне фото, джерело - zmina.info

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У Державній кримінально-виконавчій службі України розпочали службову перевірку після поширення відео з Одеського слідчого ізолятора, на якому зафіксовано можливе порушення прав людини.

Так, мережею поширюється відео, на якому, як стверджується, зображений колишній працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На кадрах чоловіка змушують зубами переносити капці.

У ДКВС повідомили, що за фактом оприлюднення відео вже розпочато службову перевірку.

«На відео, розміщеному в мережі, відносно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері», — зазначили у відомстві.

Там наголосили, що експертного висновку щодо достовірності відеозапису наразі немає. Водночас на час проведення перевірки керівництво Одеського СІЗО відсторонили від виконання службових обов’язків.

Також до установи направили бригаду з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливих порушень прав людини та з’ясування всіх обставин події.

У ДКВС додали, що перевірка проводитиметься спільно з іншими правоохоронними органами в установлені законом строки, а її результати обіцяють оприлюднити після завершення.

У відомстві підкреслили, що Міністерство юстиції та Державна кримінально-виконавча служба реагують на факти можливого порушення прав людини в місцях несвободи, зокрема якщо йдеться про неправомірні дії персоналу установ виконання покарань.

Відео з відкритих джерел

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