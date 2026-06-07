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Ув’язненого змушували носити капці в зубах: в Одеському СІЗО почали розслідування після скандалу, відео

21:36, 7 червня 2026
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Керівництво Одеського СІЗО відсторонили, а в установі розпочали службову перевірку.
Ув’язненого змушували носити капці в зубах: в Одеському СІЗО почали розслідування після скандалу, відео
Ілюстративне фото, джерело - zmina.info
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У Державній кримінально-виконавчій службі України розпочали службову перевірку після поширення відео з Одеського слідчого ізолятора, на якому зафіксовано можливе порушення прав людини.

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Так, мережею поширюється відео, на якому, як стверджується, зображений колишній працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На кадрах чоловіка змушують зубами переносити капці.

У ДКВС повідомили, що за фактом оприлюднення відео вже розпочато службову перевірку.

«На відео, розміщеному в мережі, відносно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері», — зазначили у відомстві.

Там наголосили, що експертного висновку щодо достовірності відеозапису наразі немає. Водночас на час проведення перевірки керівництво Одеського СІЗО відсторонили від виконання службових обов’язків.

Також до установи направили бригаду з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливих порушень прав людини та з’ясування всіх обставин події.

У ДКВС додали, що перевірка проводитиметься спільно з іншими правоохоронними органами в установлені законом строки, а її результати обіцяють оприлюднити після завершення.

У відомстві підкреслили, що Міністерство юстиції та Державна кримінально-виконавча служба реагують на факти можливого порушення прав людини в місцях несвободи, зокрема якщо йдеться про неправомірні дії персоналу установ виконання покарань.

Відео з відкритих джерел

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СІЗО Одеса

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