Кабмін розширив повноваження Мін’юсту щодо захисту інтересів України у закордонних судах

Мін’юст відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері захисту інтересів України в закордонних юрисдикційних органах.

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Кабінет міністрів вніс зміни до положення про Міністерство юстиції, уточнивши його повноваження у сфері захисту прав та інтересів держави під час міжнародних спорів та судових процесів за кордоном.

Так, до переліку напрямів державної політики, за формування та реалізацію яких відповідає Міністерство юстиції, офіційно включено сферу захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, а також розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах за участю України та іноземних суб’єктів.

Зокрема, пункт 1 Положення про Мін’юст доповнено нормою, відповідно до якої міністерство забезпечує формування та реалізацію державної політики не лише у сфері виконання рішень судів та діяльності Європейського суду з прав людини, а й у сфері захисту прав та інтересів України під час врегулювання міжнародних спорів та розгляду справ у закордонних юрисдикціях.

Одночасно уряд виключив відповідну функцію з підпункту 4 пункту 3 Положення та виділив її в окремий підпункт 44. Таким чином, захист інтересів України у спорах за участю іноземних суб’єктів отримав статус окремого напряму державної політики, за який відповідатиме Мін’юст.

Зміни мають систематизувати повноваження міністерства та закріпити на нормативному рівні його роль у представництві та захисті інтересів України під час міжнародних спорів і судових проваджень у закордонних юрисдикційних органах.

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