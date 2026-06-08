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Кабмін розширив повноваження Мін’юсту щодо захисту інтересів України у закордонних судах

08:46, 8 червня 2026
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Мін’юст відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері захисту інтересів України в закордонних юрисдикційних органах.
Кабмін розширив повноваження Мін’юсту щодо захисту інтересів України у закордонних судах
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Кабінет міністрів вніс зміни до положення про Міністерство юстиції, уточнивши його повноваження у сфері захисту прав та інтересів держави під час міжнародних спорів та судових процесів за кордоном.

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Так, до переліку напрямів державної політики, за формування та реалізацію яких відповідає Міністерство юстиції, офіційно включено сферу захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, а також розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах за участю України та іноземних суб’єктів.

Зокрема, пункт 1 Положення про Мін’юст доповнено нормою, відповідно до якої міністерство забезпечує формування та реалізацію державної політики не лише у сфері виконання рішень судів та діяльності Європейського суду з прав людини, а й у сфері захисту прав та інтересів України під час врегулювання міжнародних спорів та розгляду справ у закордонних юрисдикціях.

Одночасно уряд виключив відповідну функцію з підпункту 4 пункту 3 Положення та виділив її в окремий підпункт 44. Таким чином, захист інтересів України у спорах за участю іноземних суб’єктів отримав статус окремого напряму державної політики, за який відповідатиме Мін’юст.

Зміни мають систематизувати повноваження міністерства та закріпити на нормативному рівні його роль у представництві та захисті інтересів України під час міжнародних спорів і судових проваджень у закордонних юрисдикційних органах.

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уряд Кабінет Міністрів України мінюст Міністерство юстиції України

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