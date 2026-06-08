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Кабмин расширил полномочия Минюста по защите интересов Украины в зарубежных судах

08:46, 8 июня 2026
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Минюст будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах.
Кабмин расширил полномочия Минюста по защите интересов Украины в зарубежных судах
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Кабинет министров внес изменения в положение о Министерстве юстиции, уточнив его полномочия в сфере защиты прав и интересов государства во время международных споров и судебных процессов за рубежом.

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Так, в перечень направлений государственной политики, за формирование и реализацию которых отвечает Министерство юстиции, официально включена сфера защиты прав и интересов Украины при урегулировании споров, а также рассмотрении дел в зарубежных юрисдикционных органах с участием Украины и иностранных субъектов.

В частности, пункт 1 Положения о Минюсте дополнен нормой, согласно которой министерство обеспечивает формирование и реализацию государственной политики не только в сфере исполнения судебных решений и деятельности Европейского суда по правам человека, но и в сфере защиты прав и интересов Украины при урегулировании международных споров и рассмотрении дел в зарубежных юрисдикциях.

Одновременно правительство исключило соответствующую функцию из подпункта 4 пункта 3 Положения и выделило ее в отдельный подпункт 44. Таким образом, защита интересов Украины в спорах с участием иностранных субъектов получила статус отдельного направления государственной политики, за которое будет отвечать Минюст.

Изменения призваны систематизировать полномочия министерства и закрепить на нормативном уровне его роль в представительстве и защите интересов Украины во время международных споров и судебных производств в зарубежных юрисдикционных органах.

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