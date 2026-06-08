Работодатель проиграл спор за 11 тысяч гривен: Верховный Суд разрешил работнице не возвращать аванс

Несмотря на законность увольнения за прогул, работодатель не смог доказать наличие оснований для возврата выплаченного работнице аванса.

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Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу бывшей работницы АО «Харьковоблэнерго» и отказал предприятию во взыскании внеочередного аванса, выплаченного в счет будущей заработной платы после начала полномасштабного вторжения РФ. В то же время Суд оставил без изменений решение о законности увольнения работницы за прогул без уважительных причин.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подчеркнул, что к денежным средствам, добровольно выплаченным работнику в счет заработной платы, подлежат применению положения статьи 1215 ГК Украины. Такие выплаты не могут быть возвращены работодателю при отсутствии счетной ошибки с его стороны либо недобросовестности работника.

Обстоятельства дела

АО «Харьковоблэнерго» обратилось в суд с иском к бывшей работнице — юрисконсульту районного подразделения компании. Предприятие просило взыскать 11 766,32 грн, которые, по его мнению, составляли задолженность за неотработанные дни внеочередного аванса, выплаченного после введения военного положения.

Как указывало общество, после начала полномасштабной войны руководство приняло решение о материальной поддержке работников и осуществило ряд внеочередных выплат в счет будущей заработной платы. Часть этих средств работница получила, однако из-за последующего длительного отсутствия на работе, по мнению работодателя, остался непогашенный долг.

В ответ работница подала встречный иск. Она просила отменить приказ об увольнении, восстановить ее на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и моральный вред. В качестве оснований она называла опасность для жизни из-за боевых действий, отсутствие укрытия на рабочем месте и то, что еще в августе 2022 года подала заявление об увольнении.

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Районный и апелляционный суды удовлетворили требования АО «Харьковоблэнерго» о взыскании денежных средств.

Суды исходили из того, что внеочередной аванс не является заработной платой, поскольку был выплачен вне сроков, установленных коллективным договором, и не является вознаграждением за выполненную работу. В связи с этим они применили статью 1212 ГК Украины о безосновательном приобретении имущества и взыскали с работницы 11 766,32 грн.

Также суды пришли к выводу о законности увольнения. Было установлено, что работница отсутствовала на работе с 19 октября 2022 года по 14 июля 2023 года и не предоставила надлежащих доказательств уважительности причин такого отсутствия.

Позиция Верховного Суда относительно возврата аванса

Пересматривая дело №624/892/23, Верховный Суд не согласился с выводами предыдущих инстанций в части взыскания денежных средств.

Суд обратил внимание, что спорные выплаты были осуществлены именно в счет заработной платы. Несмотря на то, что работодатель называл их внеочередным авансом, они были выплачены работнику как средство к существованию в условиях военного положения.

Верховный Суд подчеркнул, что суды предыдущих инстанций ошибочно применили к спорным правоотношениям статью 1212 ГК Украины. Вместо этого подлежала применению специальная норма — статья 1215 ГК Украины, которая определяет случаи, когда даже безосновательно приобретенные денежные средства не подлежат возврату.

Суд напомнил, что заработная плата и другие выплаты, являющиеся средством к существованию физического лица, не подлежат возврату, если они были выплачены добровольно, при отсутствии счетной ошибки со стороны плательщика и недобросовестности со стороны получателя.

При этом правильность произведенных расчетов и добросовестность приобретателя презюмируются, а обязанность доказывания счетной ошибки либо недобросовестности возлагается на лицо, требующее возврата денежных средств.

В данном деле АО «Харьковоблэнерго» не доказало ни наличие счетной ошибки, ни недобросовестность работницы. Поэтому оснований для возврата спорных денежных средств не было. Именно по этим мотивам Верховный Суд отказал в удовлетворении первоначального иска предприятия.

Почему Верховный Суд не восстановил работницу на работе

В то же время кассационный суд согласился с выводами предыдущих инстанций о законности увольнения.

Суды установили, что работница отсутствовала на работе с 19 октября 2022 года по 14 июля 2023 года. Это обстоятельство подтверждалось табелями учета рабочего времени и актами об отсутствии на рабочем месте и фактически не оспаривалось самой работницей.

Верховный Суд обратил внимание, что трудовое законодательство не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин отсутствия на работе. Военное положение, боевые действия и связанные с ними риски могут оцениваться судами как уважительные причины в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Однако в данном случае работница не предоставила надлежащих доказательств, которые подтверждали бы невозможность исполнения трудовых обязанностей в течение длительного времени, не оформила свое отсутствие в установленном порядке и не предоставила работодателю письменных объяснений даже после получения соответствующего запроса.

Кроме того, Верховный Суд учел, что в другом деле суды уже установили отсутствие договоренности между сторонами об увольнении по соглашению сторон в августе 2022 года. Поэтому сама по себе подача заявления об увольнении не давала оснований считать трудовые отношения прекращенными и не оправдывала длительное отсутствие на работе.

Аргумент о трудовой книжке

Также Верховный Суд отклонил доводы работницы о нарушении ее прав из-за невыдачи трудовой книжки в день увольнения.

Суд указал, что работодатель в день увольнения направил ей уведомление об увольнении, копию приказа и письмо с предложением прибыть для получения трудовой книжки. При таких обстоятельствах предприятие создало условия для ее своевременного получения и надлежащим образом уведомило работницу о необходимости забрать документ.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу работницы.

Решения судов предыдущих инстанций в части удовлетворения иска АО «Харьковоблэнерго» о взыскании 11 766,32 грн отменены. В удовлетворении этих требований предприятию отказано.

В то же время решение об отказе в восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и морального вреда оставлено без изменений.

Кроме того, Верховный Суд взыскал с АО «Харьковоблэнерго» в пользу работницы 4 294,40 грн судебного сбора за подачу кассационной жалобы.

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