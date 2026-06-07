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Футбольний матч Данія — Україна достроково завершили після надзвичайної ситуації на полі: що сталося

21:57, 7 червня 2026
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Після раптового погіршення стану одного з гравців поєдинок завершили достроково за рахунку 2:1.
Футбольний матч Данія — Україна достроково завершили після надзвичайної ситуації на полі: що сталося
Фото: UA-Футбол
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Збірна України з футболу зазнала поразки від Данії у товариському матчі, який відбувся в данському Оденсе. Гру достроково завершили у другому таймі після інциденту за участю капітана данської команди Крістіана Еріксена, якому знадобилася невідкладна медична допомога.

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Поєдинок проходив на стадіоні Odense Isstadion. Господарі відкрили рахунок уже на 13-й хвилині завдяки голу Патріка Доргу. На 36-й хвилині перевагу Данії збільшив Йоакім Меле.

Наприкінці першого тайму українська збірна скоротила відставання. Після передачі Романа Яремчука та рикошету м’яч опинився у воротах данців — автором гола став Віктор Циганков.

У другому таймі команди продовжили боротьбу, однак матч було перервано після того, як Крістіану Еріксену стало зле на полі. За наявною інформацією, футболіст схопився за груди та впав на газон. Медики оперативно надали йому допомогу, після чого гравця госпіталізували.

Після інциденту арбітр ухвалив рішення не поновлювати гру. Матч достроково завершили, а рахунок 2:1 на користь Данії було зафіксовано як підсумковий.

Таким чином, збірна України поступилася Данії з рахунком 1:2 у товариському поєдинку, який не вдалося дограти до фінального свистка через надзвичайну ситуацію на футбольному полі.

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футбол спорт

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