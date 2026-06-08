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Мінкульт і Держкіно отримали нове повноваження — документувати воєнні злочини РФ

12:40, 8 червня 2026
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Документування воєнних злочинів передбачено через механізми державної підтримки кінематографії.
Мінкульт і Держкіно отримали нове повноваження — документувати воєнні злочини РФ
Фото: armyinform.com.ua
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Кабінет міністрів вніс зміни до плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні.

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Зокрема, план доповнено новим пунктом 30, який передбачає здійснення заходів, визначених нормами міжнародного гуманітарного права, зокрема у сфері документування воєнних злочинів та збереження кінематографічної спадщини.

Згідно зі змінами, реалізація таких заходів здійснюватиметься із застосуванням механізмів державної підтримки кінематографії.

Також новий пункт плану передбачає забезпечення реалізації положень Закону України «Про кінематографію», які регулюють порядок і умови розповсюдження та демонстрування фільмів під час дії воєнного стану.

Відповідальним за запровадження зазначених заходів визначено Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а до їх реалізації залучатиметься Державне агентство України з питань кіно.

Зміни внесено до плану, затвердженого розпорядженням Кабміну від 24 лютого 2022 року №181 «Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні». Новий пункт діятиме протягом усього періоду воєнного стану.

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