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Минкульт и Госкино получили новое полномочие — документировать военные преступления РФ

12:40, 8 июня 2026
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Документирование военных преступлений предусмотрено через механизмы государственной поддержки кинематографии.
Минкульт и Госкино получили новое полномочие — документировать военные преступления РФ
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Кабинет министров внес изменения в план введения и обеспечения мероприятий по осуществлению правового режима военного положения в Украине.

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В частности, план дополнен новым пунктом 30, который предусматривает осуществление мероприятий, определенных нормами международного гуманитарного права, в частности в сфере документирования военных преступлений и сохранения кинематографического наследия.

Согласно изменениям, реализация таких мероприятий будет осуществляться с применением механизмов государственной поддержки кинематографии.

Также новый пункт плана предусматривает обеспечение реализации положений Закона Украины «О кинематографии», которые регулируют порядок и условия распространения и демонстрирования фильмов в период действия военного положения.

Ответственным за внедрение указанных мероприятий определено Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а к их реализации будет привлекаться Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Изменения внесены в план, утвержденный распоряжением Кабинета министров от 24 февраля 2022 года №181 «Вопросы введения и обеспечения осуществления мероприятий правового режима военного положения в Украине». Новый пункт будет действовать в течение всего периода военного положения.

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