Из-за роста ДТП правила для электросамокатов меняют: управлять разрешат с 16 лет

Предлагается ввести возрастные ограничения для пользователей электросамокатов — в частности, управлять ими разрешат только с 16 лет.

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В Украине предлагают комплексно урегулировать правила использования электросамокатов, моноколёс, электровелосипедов, сегвеев, гиробордов и другого малого электротранспорта. Речь идет о законопроекте №15284 «Об особенностях использования малого электротранспорта в Украине», необходимость которого объясняется ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием такого транспорта.

В настоящее время отсутствует специальный закон, который бы полностью регулировал использование малого электротранспорта как отдельной категории. Правовое регулирование этой сферы осуществляется фрагментарно — через общие нормы законодательства о дорожном движении, Правила дорожного движения и отдельные законы, которые лишь частично определяют правовой статус таких средств, но не содержат детальных правил их эксплуатации.

Что предлагается изменить

Законопроект определяет понятие малого электротранспорта как одно-, двух- или трехколесные механические транспортные средства, приводимые в движение с помощью электрического двигателя (электросамокаты, моноколёса, электровелосипеды, сегвеи, гироборды, гироскутеры и т. д.).

Согласно законопроекту передвижение на малом электротранспорте разрешается по специально оборудованным велодорожкам, а также по правой крайней части пешеходных зон, тротуаров и зон отдыха, где движутся пешеходы, с обязательным предоставлением преимущества пешеходам. На автомобильных дорогах движение разрешается исключительно по специально оборудованным велодорожкам, при этом запрещается выезд на проезжую часть при отсутствии такой инфраструктуры, а также выезд за пределы велодорожки.

Скорость малого электротранспорта устанавливается в зависимости от места движения и не может превышать:

50 километров в час — при движении по специально оборудованным велодорожкам, которые являются элементом проезжей части автомобильной дороги, а также по велодорожкам, не граничащим с пешеходными зонами, тротуарами и зонами отдыха, где движутся пешеходы;

10 километров в час — при движении по велодорожкам, которые не являются элементом проезжей части автомобильной дороги и граничат с пешеходными зонами, тротуарами и зонами отдыха, где движутся пешеходы;

10 километров в час — при движении по правой крайней части пешеходных зон, тротуаров и зон отдыха, где движутся пешеходы, максимально близко к их краю.

Пользователям малого электротранспорта запрещается управлять им в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Среди нововведений законопроект усиливает требования к компаниям, которые сдают электросамокаты и другой малый электротранспорт в аренду, они должны технически ограничивать скорость в зависимости от места движения. В частности предусматривается ограничение скорости:

в местах с пешеходами (тротуары, парки, пешеходные зоны, велодорожки рядом с ними) — не более 15 км/ч;

на более «открытых» велодорожках без пешеходов рядом — не более 55 км/ч.

Напомним, также предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 126-1 «Нарушение требований относительно использования малого электротранспорта», а также внести изменения в статью 127 КУоАП. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 1700 грн. За повторное нарушение — штраф 3400 грн с конфискацией электротранспортного средства. За третье и каждое последующее нарушение — штраф 17000 грн и исправительные работы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» на фоне роста количества ДТП с участием электросамокатов поднимала вопрос о введении для них системы технического контроля по аналогии с автомобилями, включая сертификацию при продаже или периодический технический осмотр в процессе эксплуатации. В случае автомобилей такие механизмы позволяют проверять безопасность транспортного средства перед выходом на рынок, а также контролировать его техническое состояние в процессе использования. В то же время для электросамокатов подобная система отсутствует: при продаже они могут соответствовать базовым техническим требованиям, однако последующий обязательный контроль их состояния не предусмотрен.

Вместе с тем основные риски возникают именно в процессе эксплуатации — из-за износа деталей или возможного вмешательства в конструкцию. В случае внедрения элементов технического контроля для такого транспорта могли бы проверяться базовые параметры безопасности, в частности исправность тормозов, состояние шин, работа световых приборов, целостность рамы и состояние аккумулятора.

Кроме того, в контексте повышения безопасности поднимался вопрос о целесообразности установления минимального возраста для управления электросамокатами на дорогах общего пользования — например, 14 или 16 лет, как это уже предусмотрено для отдельных категорий участников дорожного движения.

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