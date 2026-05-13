В Украине выросло количество смертельных ДТП с электросамокатами: до 845 ДТП за год — 19 погибших

Отдельный учёт аварий с участием лёгкого персонального и низкоскоростного электротранспорта ведётся с 2024 года, что позволило выделить этот сегмент в статистике дорожной безопасности.

В Украине на фоне роста популярности электросамокатов и других лёгких электрических транспортных средств всё чаще фиксируются связанные с ними риски на дорогах, в частности увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Только за 2025 год таких аварий произошло 845 — это почти вдвое больше, чем в 2024 году. Такие данные предоставило Министерство внутренних дел в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты».

По данным Национальной полиции, в 2024 году было зарегистрировано 503 ДТП с участием такого транспорта, в которых погибли 12 человек и 538 получили травмы. В 2025 году количество инцидентов выросло до 845, в которых 19 человек погибли, 912 — травмированы.

В то же время за первые три месяца 2026 года уже зафиксировано 94 таких ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 107 были травмированы.

В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что использование лёгкого электротранспорта связано с рисками, поскольку он является полноценным участником дорожного движения и при определённых условиях может представлять опасность.

Водительское удостоверение для владельцев электросамокатов: что предлагают

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине зарегистрирована петиция, в которой предлагается ввести обязательное получение водительского удостоверения для пользователей электросамокатов. Инициатива аргументируется ростом количества дорожно-транспортных происшествий, травмированием пешеходов и распространением опасных ситуаций в городском движении.

В обращении отмечается, что пользователи электросамокатов часто передвигаются по пешеходным зонам на высокой скорости, выезжают на проезжую часть, допускают нарушения правил дорожного движения, а также нередко перевозят по несколько человек одновременно на одном транспортном средстве.

Автор петиции предлагает распространить требование о наличии водительских прав на электросамокаты, моноколёса и другие подобные средства передвижения, считая это одним из способов снижения количества ДТП на дорогах.

Отдельно отмечается, что в 2023 году пользователи электросамокатов фактически приравнивались к пешеходам, что затрудняло привлечение их к ответственности за нарушения ПДД. Ситуация изменилась после вступления в силу Закона Украины № 2956-IX, которым было введено понятие электрического колёсного транспортного средства. Это позволило правоохранителям и судам чётко определять статус таких участников движения и рассматривать их действия уже как действия водителей с соответствующей административной или уголовной ответственностью.

Согласно закону, лёгкие электрические транспортные средства делятся на две категории:

первая — лёгкий персональный электрический транспорт мощностью до 1000 Вт и скоростью до 25 км/ч, к которому относится большинство прокатных самокатов;

вторая — низкоскоростной электрический транспорт со скоростью 10–50 км/ч и массой до 600 кг.

При этом для таких транспортных средств не предусмотрена обязательная регистрация или наличие водительского удостоверения.

Водители электросамокатов — участники дорожного движения, а электросамокат — транспортное средство

В поле зрения «Судебно-юридической газеты» неоднократно попадала судебная практика по ДТП с участием электросамокатов.

Напомним, Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело о привлечении водителя электросамоката к административной ответственности. Мужчина управлял электросамокатом Ninebot G30 Max. Патрульные зафиксировали у него признаки опьянения — запах алкоголя, нарушение речи и координации движений, однако от медицинского освидетельствования он отказался.

Суд первой инстанции признал его виновным по ч. 1 ст. 130 КУоАП и назначил штраф в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год. В апелляционной жалобе защита настаивала, что электросамокат не является механическим транспортным средством, а значит оснований для ответственности нет.

Апелляционный суд, пересмотрев материалы дела и видеозаписи, установил, что мужчина двигался по проезжей части как водитель электросамоката, который имеет признаки транспортного средства. Суд также сослался на Закон № 2956-IX, которым электросамокаты отнесены к транспортным средствам, и отметил, что ст. 130 КУоАП не содержит разделения по типам транспорта. В итоге апелляционная жалоба была отклонена, а решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

В частности, в деле № 127/18419/22, которое рассматривал Винницкий городской суд, речь шла о ДТП с участием несовершеннолетнего, который управлял арендованным электросамокатом и совершил наезд на пешехода на тротуаре.

Суд установил, что подросток двигался по тротуару и допустил наезд на женщину. В результате потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Экспертиза подтвердила нарушение Правил дорожного движения, в частности запрет движения транспортных средств по тротуарам и обязанность водителя быть внимательным и не создавать опасности для пешеходов. Суд признал его виновным в уголовном правонарушении и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы. Также было принято решение о взыскании имущественного и морального ущерба в пользу потерпевшей в размере около 159 тыс. грн.

Несмотря на то, что закон признал самокаты транспортными средствами, требования относительно водительских удостоверений и их регистрации до сих пор отсутствуют. Статистика смертности и травматизма свидетельствует, что саморегулирование этой сферы не обеспечивает надлежащего уровня безопасности. Дальнейшее игнорирование необходимости обучения пользователей и внедрения базовых регуляторных требований может привести к росту числа трагедий как на дорогах, так и на тротуарах.

