В Украине предлагают обязать пользователей электросамокатов получать водительское удостоверение

12:56, 8 мая 2026
В отличие от автомобилей и мотоциклов, для электросамокатов водительское удостоверение сейчас не является обязательным.
В Украине зарегистрировали петицию с призывом обязать пользователей электросамокатов получать водительское удостоверение. Автор обращения считает, что из-за стремительного распространения электросамокатов растет количество ДТП, травм пешеходов и опасных ситуаций на дорогах.

По состоянию на 8 мая петиция №41/009736-26еп набрала 158 подписей из необходимых 25 тысяч. До завершения сбора подписей осталось 76 дней.

В тексте петиции отмечается, что пользователи электросамокатов часто передвигаются по пешеходным зонам на высокой скорости, выезжают на проезжую часть, нарушают правила дорожного движения и перевозят по несколько человек на одном транспортном средстве.

Автор предлагает обязать владельцев и пользователей электросамокатов, моноколес и других подобных транспортных средств получать водительские права, чтобы уменьшить количество несчастных случаев.

В то же время сейчас в Украине для управления большинством электросамокатов водительское удостоверение не является обязательным.

Как сейчас закон определяет электросамокаты

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, гиробордов и моноколес в украинских городах создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам транспорта. На этом фоне участились случаи наездов на пешеходов, а наиболее уязвимой категорией остаются дети.

Очередным подтверждением критичности ситуации стал случай, недавно произошедший в центре Львова. Подросток, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на 2-летнего ребенка, которого вследствие полученных травм госпитализировали. Это событие — очередной пример отсутствия надлежащей инфраструктуры, пренебрежения правилами и правовой неурегулированности.

До 2023 года водители электросамокатов вообще приравнивались к пешеходам, что усложняло их привлечение к ответственности. Ситуация изменилась с вступлением в силу Закона Украины №2956-IX, который ввел официальное понятие электрического колесного транспортного средства. Законодательные изменения позволили правоохранителям и судам четко квалифицировать действия самокатчиков как водителей, подлежащих административному и уголовному наказанию за нарушение правил дорожного движения.

Согласно действующему законодательству, в частности Закону №2956-IX, легкие электрические транспортные средства делятся на две категории:

— легкое персональное электрическое транспортное средство: мощность до 1000 Вт, скорость до 25 км/ч. К этой категории относятся почти все прокатные самокаты;

— низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: скорость 10–50 км/ч, масса до 600 кг.

Важно, что для квалификации самоката как транспортного средства не обязательны наличие номерного знака или водительского удостоверения. Более того, Верховный Суд 15 марта 2023 года по делу №127/5920/22 установил, что использование электросамоката является деятельностью, создающей повышенную опасность, поскольку он приводится в движение двигателем. А лица, управляющие электросамокатами, электроскутерами, электровелосипедами и гироскутерами, являются водителями и обязаны соблюдать Правила дорожного движения.

Какая ответственность грозит водителям электросамокатов

Наиболее распространенной остается практика привлечения водителей электросамокатов к ответственности за управление в состоянии опьянения.

Так, по делу №756/14542/25 Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении водителя электросамоката к ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения. К нарушителю применили штраф в размере 17 тысяч грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

Суд отклонил аргументы защиты о том, что электросамокат мощностью до 3 кВт не является транспортным средством в понимании КУоАП. Суд отметил, что статья 130 КУоАП охватывает любые транспортные средства, а не только отдельные их категории.

Отказ от осмотра также является основанием для ответственности. По делу №686/24547/25 Хмельницкий апелляционный суд подтвердил правомерность штрафа и лишения права управления в отношении лица, управлявшего электросамокатом и отказавшегося от прохождения осмотра на состояние опьянения.

Суд подчеркнул, что лицо, управляющее самокатом, является водителем транспортного средства в понимании КУоАП, а отказ от осмотра приравнивается к управлению в состоянии опьянения.

В то же время лишение прав применяется даже к лицам, которые на момент ДТП вообще не имели водительского удостоверения — это превентивная мера, запрещающая им получать права в будущем в течение срока взыскания.

ДТП, уголовная ответственность и проблема несовершеннолетних

В случае наезда с тяжелыми последствиями, такими как травмы средней тяжести или смерть, наступает уголовная ответственность за нарушение действующих на транспорте правил.

Винницкий городской суд 20 марта 2023 года по делу №127/18419/22 вынес приговор по делу о ДТП с участием несовершеннолетнего, который управлял арендованным электросамокатом и совершил наезд на пешехода на тротуаре.

Суд установил, что несовершеннолетний двигался на электросамокате по тротуару, где допустил наезд на женщину. В результате инцидента потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Во время рассмотрения дела была проведена экспертиза, подтвердившая нарушение водителем требований Правил дорожного движения.

Суд признал лицо виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. Отдельно суд принял решение о взыскании имущественного и морального вреда в пользу потерпевшей в размере около 159 тысяч грн.

Отдельной проблемой остается участие в дорожном движении несовершеннолетних. Малолетние лица до 14 лет не несут ответственности, поскольку за них отвечают родители, если не докажут, что надлежащим образом воспитывали ребенка. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет отвечают за причиненный вред самостоятельно, а при отсутствии у них имущества дополнительную ответственность несут родители.

Суды также подчеркивают, что даже если электросамокат не классифицируется как механическое транспортное средство из-за ограниченной скорости и мощности, лицо, которое им управляет, все равно является участником дорожного движения и обязано соблюдать Правила дорожного движения.

