В Украине усиливают контроль за больничными: теперь будут проверять медицинские заключения

Также Кабмин ввел экстерриториальные проверки больничных: проверка медицинских заключений осуществляется врачом, осуществляющим деятельность в другом регионе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров ввел экстерриториальные проверки и привлечение уполномоченных врачей через электронную систему здравоохранения.

Так, в четверг, 28 мая, правительство внесло изменения в постановление КМУ от 3 марта 2023 года № 185 «Об утверждении Порядка проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности».

Таким образом был расширен предмет проверки (контроль будет осуществляться не только в отношении листков нетрудоспособности, но и в отношении документов, являющихся основанием для их формирования, в частности медицинских заключений о временной нетрудоспособности).

Кроме того, урегулирован механизм проведения проверок медицинских заключений с привлечением уполномоченных врачей, которые будут отбираться с использованием электронной системы здравоохранения и работать с деперсонализированными данными.

Также введен принцип экстерриториальности, согласно которому проверка медицинских заключений осуществляется врачом, осуществляющим деятельность в другом регионе, чем тот, где была оказана медицинская помощь.

Документ также устанавливает требования к формированию и ведению перечня уполномоченных врачей, который утверждается правлением Пенсионного фонда Украины по согласованию с НСЗУ.

Отдельно урегулированы особенности проведения проверок листков нетрудоспособности в бумажной форме, а также порядок оформления и направления результатов проверок.

Также Кабмин уточнил порядок обжалования решений по результатам проверок в соответствии с ЗУ «Об административной процедуре».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.