Татьяну Мишко исключили из состава Комиссии по определению управляющего сложными активами и включили Светлану Самсонову

Правительство внесло изменения в состав Комиссии по определению управляющего сложными активами: одного члена исключили, одного включили, а также уточнили должность еще одного должностного лица.

Кабинет Министров актуализировал персональный состав Комиссии по определению управляющего сложными активами. Соответствующие изменения касаются представителей АРМА.

Из состава Комиссии исключена Тетяна Олеговна Мишко, которая занимала должность главного специалиста третьего отдела департамента выявления, розыска финансовых и других активов АРМА.

Вместо нее в состав Комиссии включена Самсонова Светлана Ивановна — директор Департамента правового обеспечения АРМА.

Кроме того, уточнена должность Мирутенко Михаила Михайловича.

Изменения приняты с целью актуализации персонального состава Комиссии и приведения его в соответствие с действующими должностными назначениями.

