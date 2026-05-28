  1. В Україні

В Україні посилюють контроль за лікарняними: тепер перевірятимуть медичні висновки

15:07, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Також Кабмін запровадив екстериторіальні перевірки лікарняних: перевірка медичних висновків здійснюється лікарем, що провадить діяльність в іншому регіоні.
В Україні посилюють контроль за лікарняними: тепер перевірятимуть медичні висновки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів запровадив екстериторіальні перевірки та залучення уповноважених лікарів через електронну систему охорони здоров’я.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, у четвер, 28 травня, уряд вніс зміни до постанови КМУ від 3 березня 2023 року № 185 «Про затвердження Порядку проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності».

Таким чином було розширено предмет перевірки (контроль здійснюватиметься не лише щодо листків непрацездатності, а й щодо документів, що є підставою для їх формування, зокрема, медичних висновків про тимчасову непрацездатність).

Окрім того, урегульовано механізм проведення перевірок медичних висновків із залученням уповноважених лікарів, які відбиратимуться з використанням електронної системи охорони здоров'я та працюватимуть із деперсоналізованими даними.

Також запроваджено принцип екстериторіальності, відповідно до якого перевірка медичних висновків здійснюється лікарем, що провадить діяльність в іншому регіоні, ніж той, де було надано медичну допомогу.

Документ також встановлює вимоги до формування та ведення переліку уповноважених лікарів, який затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з НСЗУ.

Окремо врегульовано особливості проведення перевірок листків непрацездатності у паперовій формі, а також порядок оформлення та направлення результатів перевірок.

Також Кабмін уточнив порядок оскарження рішень за результатами перевірок відповідно до ЗУ «Про адміністративну процедуру».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Україна лікарняні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Окупація міста не звільняє роботодавця від обов’язку платити зарплату: позиція Верховного Суду

ВС зазначив, що окупація та бойові дії не звільняють роботодавця від обов’язку провести повний розрахунок із працівником, якщо трудовий договір не був призупинений.

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

Родини загиблих військових змушені через суд доводити проживання однією сім’єю: які проблеми виникають

Після загибелі військового українці дедалі частіше змушені через суд доводити право бути членом його сім’ї та отримати належні виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]