В Україні посилюють контроль за лікарняними: тепер перевірятимуть медичні висновки

Кабінет Міністрів запровадив екстериторіальні перевірки та залучення уповноважених лікарів через електронну систему охорони здоров’я.

Так, у четвер, 28 травня, уряд вніс зміни до постанови КМУ від 3 березня 2023 року № 185 «Про затвердження Порядку проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності».

Таким чином було розширено предмет перевірки (контроль здійснюватиметься не лише щодо листків непрацездатності, а й щодо документів, що є підставою для їх формування, зокрема, медичних висновків про тимчасову непрацездатність).

Окрім того, урегульовано механізм проведення перевірок медичних висновків із залученням уповноважених лікарів, які відбиратимуться з використанням електронної системи охорони здоров'я та працюватимуть із деперсоналізованими даними.

Також запроваджено принцип екстериторіальності, відповідно до якого перевірка медичних висновків здійснюється лікарем, що провадить діяльність в іншому регіоні, ніж той, де було надано медичну допомогу.

Документ також встановлює вимоги до формування та ведення переліку уповноважених лікарів, який затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з НСЗУ.

Окремо врегульовано особливості проведення перевірок листків непрацездатності у паперовій формі, а також порядок оформлення та направлення результатів перевірок.

Також Кабмін уточнив порядок оскарження рішень за результатами перевірок відповідно до ЗУ «Про адміністративну процедуру».

