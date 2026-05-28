  1. Законодавство
  2. / В Україні

В Україні з’являться правила реагування на побічні реакції після вакцинації — це офіційно пропишуть в законі

15:25, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Побічні реакції після щеплення та контроль вакцин хочуть вперше чітко прописати в законі.
В Україні з’являться правила реагування на побічні реакції після вакцинації — це офіційно пропишуть в законі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін пропонує масштабно оновити правила боротьби з інфекційними хворобами та проведення вакцинації в Україні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Новий законопроєкт має систематизувати порядок профілактичних щеплень, визначити чіткі правила контролю за якістю вакцин, врегулювати реагування на побічні реакції після вакцинації та оновити права й обов’язки громадян, медичних установ і державних органів у цій сфері.

Відповідний проєкт закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» вже схвалив уряд.

Які нові повноваження отримає МОЗ у сфері вакцинації

Проєкт передбачає визначення законодавчих засад проведення вакцинації та уточнення повноважень Міністерства охорони здоров’я у цій сфері. Зокрема, МОЗ пропонують надати повноваження щодо затвердження переліку інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації, переліку обов’язкових щеплень, календаря профілактичних щеплень за віком та оптимальних строків їх проведення, а також переліку щеплень за станом здоров’я та за епідемічними показаннями.

Контроль якості вакцин та фінансування щеплень

Документом також пропонується чітко визначити джерела фінансування профілактичних щеплень та встановити вимоги до імунобіологічних лікарських засобів. Окрему увагу планують приділити контролю за якістю та застосуванням таких препаратів, зокрема дотриманню умов холодового ланцюга під час їх транспортування і зберігання.

Побічні реакції після вакцинації та порядок реагування

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження в законодавстві термінів «побічні реакції» та «несприятливі події після вакцинації», а також визначення порядку реагування у разі їх виникнення.

Які ще зміни передбачає законопроєкт про інфекційні хвороби

Також пропонується осучаснити положення щодо прав та обов’язків громадян, громадських об’єднань, юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Окремо планують оновити законодавче регулювання надання медичної допомоги людям, які хворіють на лепру, а також уточнити повноваження Кабінету міністрів та МОЗ у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон законопроект МОЗ уряд Кабінет Міністрів України вакцина

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Окупація міста не звільняє роботодавця від обов’язку платити зарплату: позиція Верховного Суду

ВС зазначив, що окупація та бойові дії не звільняють роботодавця від обов’язку провести повний розрахунок із працівником, якщо трудовий договір не був призупинений.

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

Родини загиблих військових змушені через суд доводити проживання однією сім’єю: які проблеми виникають

Після загибелі військового українці дедалі частіше змушені через суд доводити право бути членом його сім’ї та отримати належні виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]