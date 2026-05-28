В Україні з’являться правила реагування на побічні реакції після вакцинації — це офіційно пропишуть в законі

Побічні реакції після щеплення та контроль вакцин хочуть вперше чітко прописати в законі.

Кабмін пропонує масштабно оновити правила боротьби з інфекційними хворобами та проведення вакцинації в Україні.

Новий законопроєкт має систематизувати порядок профілактичних щеплень, визначити чіткі правила контролю за якістю вакцин, врегулювати реагування на побічні реакції після вакцинації та оновити права й обов’язки громадян, медичних установ і державних органів у цій сфері.

Відповідний проєкт закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» вже схвалив уряд.

Які нові повноваження отримає МОЗ у сфері вакцинації

Проєкт передбачає визначення законодавчих засад проведення вакцинації та уточнення повноважень Міністерства охорони здоров’я у цій сфері. Зокрема, МОЗ пропонують надати повноваження щодо затвердження переліку інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації, переліку обов’язкових щеплень, календаря профілактичних щеплень за віком та оптимальних строків їх проведення, а також переліку щеплень за станом здоров’я та за епідемічними показаннями.

Контроль якості вакцин та фінансування щеплень

Документом також пропонується чітко визначити джерела фінансування профілактичних щеплень та встановити вимоги до імунобіологічних лікарських засобів. Окрему увагу планують приділити контролю за якістю та застосуванням таких препаратів, зокрема дотриманню умов холодового ланцюга під час їх транспортування і зберігання.

Побічні реакції після вакцинації та порядок реагування

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження в законодавстві термінів «побічні реакції» та «несприятливі події після вакцинації», а також визначення порядку реагування у разі їх виникнення.

Які ще зміни передбачає законопроєкт про інфекційні хвороби

Також пропонується осучаснити положення щодо прав та обов’язків громадян, громадських об’єднань, юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Окремо планують оновити законодавче регулювання надання медичної допомоги людям, які хворіють на лепру, а також уточнити повноваження Кабінету міністрів та МОЗ у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

