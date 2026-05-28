Верховный Суд: отвечать за преступление агрессии могут не только политики и военные, но и бизнес

Для Украины международное гуманитарное право окончательно перешло из плоскости академических дискуссий в сферу ежедневной практической работы национальных судов. Более того — украинский опыт правоприменения во время войны вносит весомый вклад в глобальное развитие гуманитарных норм.

На этом акцентировал внимание Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко.

Он отметил, что коренная трансформация украинской правовой системы началась еще в 2014 году — с аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Именно тогда украинские суды столкнулись с необходимостью давать правовую оценку событиям в условиях гибридной войны, когда вооруженный конфликт ведется без формального объявления войны и сопровождается сложными вопросами правового статуса участников таких событий.

В то же время, по словам Станислава Кравченко, именно с начала полномасштабного вторжения РФ вопросы расследования и судебного рассмотрения военных преступлений, которые приобрели массовый характер, актуализировали необходимость изучения и практического применения Женевских конвенций на принципиально новом уровне. В связи с этим украинские судьи — как самостоятельно, так и при поддержке международных организаций — начали углубленно анализировать нормы международного гуманитарного права с целью правильной квалификации деяний государства-агрессора и надлежащего применения этих норм в судебной практике.

В этом контексте Председатель Верховного Суда отметил особую актуальность издания обновленного Комментария к Четвертой Женевской конвенции, который, по его словам, является чрезвычайно своевременным и, без сомнения, станет полезным для украинских юристов.

Станислав Кравченко также обратил внимание на практику Верховного Суда относительно квалификации преступления агрессии. В частности, он отметил решение Большой Палаты Верховного Суда относительно определения субъекта преступления, предусмотренного ст. 437 УК Украины. БП ВС пришла к выводу, что ответственность за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны могут нести не только представители высшего политического или военного руководства, но и лица из бизнес-среды, которые фактически способствуют осуществлению агрессии, в частности путем производства вооружения или строительства стратегических объектов для государства-агрессора.

Отдельное внимание Председатель ВС уделил вопросам защиты прав детей в условиях войны, а также необходимости дальнейшей адаптации национального законодательства к международным стандартам правосудия и гуманитарного права.

Подводя итоги, Станислав Кравченко акцентировал, что сегодня Украина не только применяет нормы международного гуманитарного права, но и формирует новейшую практику их толкования и развития. Опыт украинских судов в рассмотрении дел, связанных с вооруженной агрессией и военными преступлениями, уже становится важным ориентиром для международного юридического сообщества и в перспективе может повлиять на дальнейшее развитие международных гуманитарных стандартов.

